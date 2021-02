Les mobiles pliables Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 attendus pour le mois de juillet 2021

Si on en croit les rumeurs qui ont été publiées sur le réseau social Twitter, il semble que Samsung avance son calendrier des sorties afin de proposer ses smartphones pliables Galaxy Z Flip 3 et Glaaxy Z Fold 3 au début de l’été 2021, en juillet.

La série des smartphones Galaxy Note est habituellement lancée en septembre/octobre et nous aurions pu raisonnablement penser que les mobiles pliables de Samsung les remplaceraient étant donné qu’il est maintenant quasiment acquis que le géant sud-coréen ne devrait pas continuer à proposer des « Galaxy Note » préférant se concentrer sur les téléphones portables pliants. Mais une rumeur publiée par le très bien renseigné @UniverseIce indique qu’ils pourraient être officiellement présentés en juillet de cette année, soit bien en avance par rapport aux précédents modèles. Rappelons que le Galaxy Z Fold 2 est arrivé en septembre.

Un avancement du calendrier pour tous les modèles à venir ?

Cette idée d’être en avance est tout à fait censée étant donné que Samsung a présenté sa série de mobiles haut de gamme Galaxy S21 en janvier alors qu’habituellement, les flagships sont annoncés fin février, début mars. Difficile de dire si cette rumeur est vraiment fondée ou s’il ne s’agit que de pures spéculations d’autant qu’il est délicat de faire de projections étant donné que certains acteurs de l’industrie mobile rencontrent quelques difficultés dans l’approvisionnement de composants.

Le Galaxy Z Fold 3 est attendu avec un écran interne de 7,55 pouces une fois totalement déplié et avec un écran secondaire, externe de 6,21 pouces. Il pourrait être proposé au même prix que la version 2 lors de son lancement, soit à 2000 dollars. Pour le Galaxy Z Flip 3, son écran pourrait avoir une diagonale de 6,7 pouces et offrir un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il pourrait être accompagné par une autre déclinaison, moins chère pour tenter de toucher un public aussi large que possible.