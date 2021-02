Le Xiaomi Mi 11 est officiellement présenté, à fond sur la captation « cinéma », sur les traces de Sony

Après une présentation officielle en Chine en décembre dernier, le constructeur Xiaomi a pris la parole à l’échelle internationale afin de donner les détails concernant la commercialisation du smartphone Mi 11 mais malheureusement pas pour ses déclinaisons. Pour le Mi 11, le fabricant met la barre haute en matière de captation type « cinéma » avec la possibilité de profiter de plusieurs filtres et d’enregistrer en HDR10+ ; entre autres. En voici tous les détails.

Le 29 décembre 2020, le constructeur chinois Xiaomi levait officiellement le voile sur le Mi 11, l’un de ces modèles les plus haut de gamme. Il vient d’être présenté à l’international. Celui-ci devrait être rapidement rejoint par le Mi 11 Pro et peut-être aussi par le Mi 11 Lite, le fabricant ayant besoin de renouveler ses séries en proposant des avancées technologiques significatives. L’une des plus remarquables d’entre elles, c’est l’intégration de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 888 annoncée début décembre 2020 par le fondeur américain.

Un smartphone comme caméra de cinéma ?

L’une des fonctionnalités les plus remarquables sur le nouveau smartphone Xiaomi Mi 11 est sa capacité à filmer dans différentes conditions et notamment celles qui comportent le moins de lumière. Le mobile est équipé d’un nouveau capteur de 108 mégapixels associé à un capteur de 13 mégapixels ultra grand-angle de 123 degrés et d’un objectif télémacro qui s’occupe à la fois du zoom et des prises de vue en mode macro.



Le Mi 11 dispose de plusieurs modes d’enregistrement vidéo ; Magic zoom pour créer un effet agrandissant de l’arrière-plan, Freeze Frame pour mettre en pause une partie de l’image, Parallel World qui filmer à la manière d’un kaléidoscope, Time Freeze pour marquer certains points de la séquence avec des arrêts sur image, Night Timelapse pour faire des scènes de nuit en Timelapse et Slow Shutter pour donner un arrière-plan artistique à vos portraits.



Le Mi 11 dispose des modes Night Mode non seulement sur le capteur principal mais également sur celui de l’ultra grand-angle et sur le capteur frontal ce qui est assez rare étant donné que la plupart des constructeurs se contente d’un seul objectif pour cette fonctionnalité.



Notez également que le mobile est capable d’enregistrer des vidéos en HDR10+, allant plus loin que le HDR classique et voulant concurrencer la norme Dolby Vision récemment adoptée par les iPhone 12.

Un écran 120 Hz compatible HDR10+

Pour profiter des vidéos réalisées avec les capteurs du Mi 11, l’appareil dispose d’un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en mode adaptative réglant automatiquement la fréquence selon l’application utilisée. Il supporte la norme HDR10+ sur 10 bits permettant d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs. Il atteint une luminosité de 1500 nits, selon le fabricant. Il mesure 6,81 pouces en diagonale et affiche une définition de 1440x3200 (WQHD+). Il est incurvé sur les 4 bords, à l’image du Huawei P40 Pro.

Un Snapdragon 888 mais une recharge très rapide à 55 Watts, sans fil à 50 Watts et inversée

Le Soc Qualcomm Snapdragon 888 installé sur le Xiaomi Mi 11 est associé à 8 Go de mémoire vive et accompagné de 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Cela permet au fabricant de proposer différentes configurations à des prix distincts pour toucher un public aussi large que possible. Tous les budgets sont ainsi concernés afin de profiter d’un maximum de fonctionnalités. On peut notamment compter sur la possibilité de recharger sa batterie (4600 mAh) très rapidement, à 55 Watts ou la charge sans fil à 50 Watts. Une caractéristique qui en fait l’un des mobiles à pouvoir se recharger sans fil le plus rapidement du marché. La charge inversée est aussi prévue. L’appareil est compatible avec le Wi-Fi 6. Compatible avec la nouvelle norme Bluetooth 5.2, le Mi 11 peut se connecter simultanément avec deux appareils comme des enceintes ou des casques pour profiter d’un son stéréo ou de l’audio à plusieurs.

À ce sujet, Xiaomi s’est associé avec Harman Kardon pour sa partie stéréo audio. Les deux haut-parleurs et les circuits ont été développés en collaboration avec la filiale audio de Samsung. Il est certifié Hi-Res. Le Mi 11 mesure 164,3x74,6x8,06 mm pour un poids de 196 grammes. Officiellement non certifié IP68, il n’est pas étanche, comme son prédécesseur.

Android 11 avec une surcouche logicielle MIUI 12.5

Le Mi 11 est animé par le système Android 11 avec une surcouche logicielle MIUI 12.5. Celle-ci offre la possibilité de désinstaller des applications natives et de masquer un nombre réduit d’applications gravées dans le système. Cette surcouche sera déployée aussi sur les modèles précédents, notamment les Mi 10.

Alors qu’en Chine, le Mi 11 a été annoncé sans chargeur, comme les nouveaux iPhone 12 d’Apple et les Samsung Galaxy S21, Xiaomi inclus un chargeur 55 Watts avec ses Mi 11 à l’international. Le mobile sera décliné en gris ou en bleu. Le smartphone Xiaomi Mi 11 sera disponible à 749 € pour la configuration 8+128 Go et à 799 € pour le modèle 8+256 Go. La date de mise en boutique n’est pas encore annoncée. Elle le sera le 16 février 2021.