Xiaomi Mi 11 contre Xiaomi Mi 10, quelles sont les différences ?

Le tout nouveau smartphone Xiaomi Mi 11 vient à peine d’être annoncé. Il vient remplacer le Mi 10 qui a largement fait ses preuves offrant des performances très intéressantes et un haut niveau dans la qualité photo. Mais faut-il déjà craquer pour un Mi 11 ? Quelles sont exactement les différences entre les deux appareils ? Voici quelques éléments de réponse qui devraient vous aider à faire votre choix.

Esthétiquement, le nouveau Xiaomi Mi 11 est différent du Mi 10, ne serait-ce que grâce à son écran qui est incurvé sur les 4 bords alors que seuls les deux côtés latéraux profitent d’une telle inclinaison, plus agréable à prendre en main. Le Mi 11 est très légèrement plus haut que le Mi 10, aussi large et un peu plus fin avec 8,1 mm d’épaisseur contre 8,96 mm. Le Mi 11 est plus léger de 10 grammes environ. Ce n’est peut-être pas grand-chose, mais en poche, cela peut jouer.

Une puce de l’année dernière contre celle de 2021

Alors que le Mi 10 s’appuyait sur la puce la plus puissante de l’année dernière, le Snapdragon 865, le Mi 11 profite du dernier Snapdragon 888, plus puissant. Tous les deux embarquent 8 Go de RAM avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage. La batterie du Mi 10 fait 4500 mAh contre 4600 mAh pour le Mi 11. Ce dernier bénéficie d’une possibilité de charge filaire à 55 Watts (contre 50 Watts pour le Mi 10), sans fil à 50 Watts, un record et aussi de pouvoir recharger de manière inversée. Les deux sont 5G, NFC et Wi-Fi 6. Ils embarquent un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran ainsi qu’un port infrarouge. Le lecteur est capable de mesurer la fréquence cardiaque d’un utilisateur, seulement en posant un doigt dessus. Cette fonction n’est pas disponible sur le Mi 10.

Un écran très haute définition compatible HDR10+ 10 bits

Compatible Hi-Res, le Mi 11 profite de haut-parleurs Harman Kardon promettant une certaine justesse et du dynamisme ce dont ne manque pas le Mi 10. L’écran du Mi 11 est remarquable dans le sens où il s’agit d’une dalle AMOLED compatible HDR10+ 10 bits. Il est donc capable d’afficher avec brio les contenus HDR10+ ainsi qu’un total de 1 milliard de couleurs. Son constructeur annonce un pic de luminosité de 1500 nits ce qui est très fort. Il mesure 6,81 pouces en diagonale avec une définition de 1440x3200 pixels avec une fréquence de 120 Hz (adaptatif), là où le Mi 10 profitant de 90 Hz sur une dalle AMOLED (1080x2340 pixels) HDR sur 6,67 pouces. On monte donc sérieusement en gamme avec le Mi 11.

Une partie vidéo pensée pour un rendu « Cinéma »

Enfin, la partie photo/vidéo est clairement à l’avance du Mi 11. En effet, Xiaomi propose avec lui, plusieurs modes de prise de vue vidéo (Magic Zoom, Freeze Frame, Parallel World, Time Freeze, Night Timelapse et Slow Shutter pour donner des effets artistiques aux séquences enregistrées. En outre, 8 filtres sont également disponibles pour un rendu Cinéma même en cas de faible luminosité. Le mobile profite d’un capteur principal de 108 mégapixels, une nouvelle génération donnée pour étant 30% plus rapide que la précédente génération, d’un capteur de 13 mégapixels pour l’ultra grand-angle sur 123 degrés et d’un capteur télémacro. Les deux premiers peuvent utiliser la fonction Night Mode ainsi que le capteur frontal de 20 mégapixels. Le Mi 10 embarque une configuration de 108+13+2+2 mégapixels.

Le nouveau smartphone Xiaomi Mi 11 sera très prochainement disponible pour un prix de 749 € pour la version 8+128 Go ou à 799 € pour 8+256 Go, soit le même prix que le Mi 10 actuellement, mais qui devrait voir son prix baisser assez rapidement pour rester compétitif.