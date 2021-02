Les meilleurs forfaits 4G du moment à ne pas manquer

Vous recherchez un forfait mobile 4G sans engagement, avec le plein de data à bon prix ? Retrouvez dans cet article une sélection des 4 meilleurs fozrfaits 4G du moment avec les opérateurs Bouygues Telecom, SFR, Free Mobile et Auchan Telecom !

Bouygues Telecom : Série spéciale very B&You 200Go

Avec Bouygues Telecom, vous pouvez profiter de sa série spéciale B&You jusqu’au 10 février, 23h59 ! Elle vous offre 200Go d’Internet en France, dont 15Go utilisables depuis l’Europe et les DOM pour la somme de 14.99€/mois ! De plus, vous pourrez communiquer depuis ces destinations et la France sans compter grâce à l’illimité.

Dans le détail, l’offre B&You c’est :

200Go d’Internet en France, dont 15Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

RED by SFR : forfait RED 200Go à prix réduit

Également jusqu’au 10 février, 23h59, RED by SFR propose 10€ de réduction sur le tarif mensuel du forfait sans engagement RED 200Go, passant ainsi de 25€ à 15€/mois ! Vous pouvez économiser jusqu’à 120€ la première année d’abonnement ! À ce prix, vous profitez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications ainsi qu’une enveloppe data supplémentaire de 15Go pour vos séjours à l’étranger (UE et DOM).

Dans le détail, l’offre RED c’est :

200Go d’Internet en France + 15Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Appli SFR Cloud 100Go

Free Mobile : Série Free 80Go à moins de 12€

L’opérateur Free Mobile propose jusqu’à demain, 23h59, sa Série Free 80Go pour la somme de 11.99€/mois la première année de votre abonnement ! Après ce délai, votre forfait passera automatiquement au forfait Free 5G à 19.99€/mois, avec davantage de garanties. La série Free vous offre 10Go pour vous connecter depuis l’étranger (UE et DOM) ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en Europe.

Dans le détail, ce forfait pas cher de Free c’est :

80Go d’Internet + Free WiFi illimité en France / 10Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

en France / utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Auchan Telecom : forfait 100Go à moins de 10€

L’opérateur Auchan Telecom offre pendant 1 an une réduction de 10€ mensuelle sur son forfait 100Go ! Cette promotion est valable jusqu’au 16 février, 23h59 ! Ainsi, vous paierez la somme de 9.99€/mois les 12 premiers mois puis 19.99€. Ce forfait vous permet de bénéficier de l’illimité pour vos communications ainsi que 5Go utilisables lors de vos voyages dans l’UE et les DOM, inclus dans votre enveloppe data initiale.

Dans le détail, le forfait 100Go Auchan Telecom c’est :