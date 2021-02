SOLDES : des promotions exceptionnelles sur l’iPhone12, le Samsung Galaxy S20 FE et l’Oppo Reno4

Pour cette troisième semaine de soldes de nouvelles offres exceptionnelles sur les smartphones ont vu le jour. C’est l’occasion de faire de bonnes affaires avec un smartphone vraiment pas cher. On a sélectionné pour vous 3 offres très intéressantes sur les Samsung Galaxy S20 FE, l’iPhone 12 ou encore l’Oppo Reno4. On vous dit tout, tout de suite !

Bon Plan : Samsung Galaxy S20 FE à 509€ au lieu de 659€

Pour trouver le Samsung Galaxy S20 FE au meilleur prix aujourd’hui, nous vous conseillons de vous rendre directement sur le site du constructeur. En effet, ce smartphone est proposé à 609€ au lieu de 659€ mais en plus, vous pouvez bénéficier d’un bonus reprise allant jusqu’à 100€. Ainsi, la Galaxy S20 FE ne vous coûtera que 509€. Samsung peut reprend votre ancien téléphone quelle que soit sa marque. Il vous suffit de renseigner son modèle sur le site du constructeur coréen pour connaître la valeur de reprise.

Le Samsung Galaxy S20 FE, disponible depuis septembre 2020, est un smartphone haut de gamme qui embarque un SoC Snapdragon 865 épaulé par 6 Go de RAM. Il dispose d’une mémoire interne de 128 Go. Un triple capteur photo et une batterie de 4500 mAh complètent sa fiche technique.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy S20 FE.

Oppo Reno4 à 399€ au lieu de 549€

Si vous êtes intéressés par l’Oppo Reno4, c’est le moment pour profiter d’une remise exceptionnelle. Boulanger le propose actuellement à 499€ au lieu de 549€, soit une remise immédiate de -9%. Mais le bon plan ne s’arrête pas là, car en plus vous pouvez bénéficier de 100€ de remise supplémentaire par le constructeur Oppo pendant les Winter Days. Après votre achat, il vous suffit de remplir en ligne un bulletin de participation en renseignant les informations demandées. Au final, vous ne paierez que 399€ pour un Oppo Reno4.

L’Oppo Reno4 embarque un SoC Snapdragon 756G épaulé par 8Go de RAM et128 Go de mémoire interne.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique de l’Oppo Reno4.

L’iPhone 12 à moins de 780€ chez Rakuten

Pour ceux qui veulent à tout prix un iPhone, sachez que l’iPhone 12 fait l’objet d’une belle promotion chez Rakuten. Vous pouvez en effet l’acheter pour 779€ au lieu de 909€, soit -14% de remise immédiate. Même s’il est sorti que très récemment, le bon plan pour un iPhone 12 pas cher aujourd’hui est chez le marchand Rakuten. Vous pouvez en complément bénéficier de la livraison gratuite et de 38.95€ sur votre prochain achat si vous rejoignez gratuitement le club R.

L’iPhone 12 embarque la puce A14 Bionic la plus rapide et la puissante du moment. Il possède un espace de stockage de 64 Go, un double appareil photo et une batterie de 2275 mAh.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique de l’iPhone 12.