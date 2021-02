Dernier jour pour profiter des promotions dès 4.99€ sur les forfaits B&You et RED !

Si vous n’avez pas encore profité des promotions sur l’ensemble des forfaits mobiles des opérateurs Bouygues Telecom et SFR, c’est aujourd’hui ou jamais ! Il y en a pour tous les budgets et c’est sans engagement ! Nous vous les présentons dans cet article.

Bouygues Telecom et ses forfaits B&You de 2Go à 200Go pour moins de 15€

Les 3 forfaits B&You de l’opérateur Bouygues Telecom vous offrent l’illimité pour l’ensemble de vos communications en Europe (DOM inclus). Plus précisément, vous pourrez appeler et envoyer des SMS sans compter depuis la Métropole vers les numéros de celle-ci, mais aussi vers les DOM.

Concernant les enveloppes data, si vous n’avez pas de gros besoins, vous pouvez opter pour le forfait B&You 2Go au prix de 5.99€/mois. Les 2Go seront utilisables aussi bien en France qu’en Europe et dans les DOM.

Il existe également le forfait B&You 60Go dont le tarif s’élève à 12.99€/mois. Avec celui-ci vous profiterez de 10Go inclus dans votre enveloppe data initiale de 60Go pour vous connecter à l’étranger*. Envie d’un maximum de data ? Alors le forfait sans engagement 200Go est pour vous ! Il vous coûtera 14.99€ chaque mois et vous permettra de disposer de 15Go depuis l’étranger*.

Ce qu’il faut retenir :

5,99€/mois : 2Go en France, depuis l’étranger*

en France, depuis l’étranger* 12,99€/mois : 60Go en France, dont 10Go depuis l’étranger*

en France, depuis l’étranger* 14,99€/mois : 200Go en France, dont 15Go depuis l’étranger*

en France, depuis l’étranger* Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

*Europe et DOM

RED by SFR et ses forfaits RED à prix réduit

Chez RED by SFR on profite de ses forfaits RED à prix réduits avec la garantie qu’ils ne doublent pas au bout d’une année d’abonnement ! Du forfait RED 1Go au forfait 200Go, vous profiterez des appels, SMS et MMS en illimité que vous soyez en France, dans l’UE ou encore dans les DOM. Depuis la Métropole, vous pourrez appeler à votre convenance vers les numéros métropolitains ainsi que vers les DOM (hors Mayotte). L’opérateur vous offre l’application SFR Cloud 100Go pour consulter et stocker vos documents sereinement.

L’offre RED 1Go est à moitié prix et passe ainsi de 10€/mois à 5€ ! Pour une enveloppe data plus élevée de 60Go en France, vous paierez le prix mensuel de 13€ au lieu de 15€. Vous pourrez utiliser 9Go (inclus) pour rester connecté lors de vos séjours dans l’UE les DOM. Enfin, vous pouvez choisir le forfait RED 200Go pour la somme de 15€/mois au lieu de 25€ ! Ce dernier vous offrira 15Go d’Internet utilisables depuis les destinations précitées.

Ce qu’il faut retenir :