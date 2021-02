Bon plan : Le forfait mobile neutre en CO2 dès 4.99€ sur le réseau Orange ou SFR

L’opérateur qui s’ajuste à votre consommation va faire des heureux : les promotions sur ses forfaits neutres en CO2 et sans engagement courent jusqu’au 16 février ! Petit budget ? Petite consommation Internet ? Prixtel répond à vos besoins avec son forfait Le petit à partir de 4.99€/mois !

Forfait Le petit à prix réduit et écologique !

Envie de vous mettre au vert en plus d’avoir un forfait à petit prix ? C’est possible avec l’opérateur Prixtel. En effet, il s’engage dans une dynamique écologique grâce à la plantation d’arbres visant à compenser les émissions de CO2 causées par l’utilisation des forfaits mobiles. En souscrivant à l’un de ses forfaits mobiles, vous participez activement à cette entreprise écologique !

Par ailleurs, l’opérateur vous permet de choisir la couverture réseau la plus efficace en fonction de votre lieu de résidence. Ainsi, après avoir sélectionné votre forfait, vous pourrez opter pour le réseau Orange ou SFR, à votre convenance.

On a dit petit prix ? Oui, Prixtel vous propose jusqu’au 16 février, 23h59, une réduction de 5€/mois sur l’ensemble de son forfait Le petit la première année d’abonnement. Vous paierez ainsi les 12 premiers mois 4.99€ au lieu de 9.99€ pour bénéficier de 3Go d’Internet en France ! Votre consommation jusqu’à 5Go vous coûtera 7.99€/mois (au lieu 12.99€). Enfin, pour utiliser jusqu’à 10Go d’Internet, il faudra vous acquitter de la somme de 9.99€/mois et de 14.99€/mois après la première année.

Quelles sont les garanties du forfait Le petit, neutre en Co2 ?

L’enveloppe data dédiée à l’étranger (UE et DOM) vous offre jusqu’à 10Go d’Internet, quel que soit le palier data choisi ! Du côté de vos communications, vous pourrez appeler, envoyer des SMS et MMS comme bon vous semble depuis la Métropole, mais aussi depuis la zone Europe et les DOM !

Pour résumer, le forfait Le petit c’est :

Jusqu’à 3Go : 4.99€/mois pendant 1 an puis 9.99€

pendant 1 an puis 9.99€ De 3Go à 5Go : 7.99€/mois pendant 1 an puis 12.99€

pendant 1 an puis 12.99€ De 5Go à 10Go : 9.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€

pendant 1 an puis 14.99€ 10Go d’Internet utilisables depuis l’UE et les DOM

d’Internet utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la Métropole, l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Si vous ne trouvez pas votre bonheur avec le forfait Le petit, sachez qu’il existe le forfait Le grand (jusqu’à 60Go d’Internet en France) à partir de 9.99€/mois et le forfait Le géant (jusqu’à 200Go d’Internet en 4G/5G) à partir de 14.99€/mois. Tous deux sont non seulement neutres en CO2, mais également en promotion jusqu’au 16 février !



Retrouvez tous les forfaits Prixtel