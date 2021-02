Prise en main du Concept Oppo X 2021, le smartphone avec un écran déroulant

Fin novembre, lors de l’Inno Day 2020, la marque Oppo dévoilait son concept Oppo X 2021. Il s’agit d’un smartphone qui présente la particularité d’intégrer un écran déroulant permettant ainsi de passer d’un écran de 6,7 pouces à 7,4 pouces pour différents usages. Nous avons pu passer un petit moment avec lui et voici nos impressions.

Le Oppo X Concept 2021 a été l’objet d’une très brève démonstration en vidéo en fin d’année dernière. Nous avons cependant eu la chance de pouvoir passer un petit moment avec lui en main pour voir dans la réalité cette nouvelle façon de penser ce qui pourrait être le futur des téléphones portables d’ici peu. Aussitôt, nous avons imaginé une prochaine commercialisation d’un tel produit étant donné que le constructeur est prêt à le montrer. Mais… « Quel les choses soient bien claires, il n’est pas question de vous présenter ici un smartphone fini ayant pour vocation à être commercialisé. Non, ceci est un prototype qui doit être considéré comme une piste de développement pour de potentiels futurs téléphones portables » Voilà comment les « choses » ont donc été clarifiées avant notre petite prise en main du produit par les équipes d’Oppo en toute sympathie, bien entendu. Calmé sur le sujet, nous avons donc pu apprendre que l’objet en question avait été conçu grâce à plus d’une centaine de brevets déposés dont 12 rien que pour le système d’écran enroulant. Trois technologies sont utilisées conjointement pour arriver à un tel résultat. Tout d’abord, il y a deux moteurs qui assurent l’ouverture et la fermeture du dispositif. Ensuite, à l’intérieur, il y a comme deux peignes en métal qui viennent s’imbriquer l’un dans l’autre pour permettre une bonne tenue de l’écran sur toute sa largeur. Enfin, juste dessous l’écran, il y a un film en métal qui le soutient afin d’obtenir une pression égale sur toute sa surface d’affichage et notamment sur la partie incurvée.

Le Concept Oppo X 2021 en main

Le Concept Oppo X 2021 propose donc un écran AMOLED flexible d’une diagonale de 6,7 pouces dans sa position normale et peut offrir une surface d’affichage de 7,4 pouces, toujours en diagonale lorsqu’il est totalement déployé ou déroulé. La dalle est signée Samsung Display. Sur le modèle que nous avons pu manipuler, l’écran passe de 6,7 à 7,4 pouces sans s’arrêter. À terme, l’idée serait aussi de proposer des positions intermédiaires, selon l’un des responsables de Oppo. En main, soyons francs, le mobile est assez lourd. N’ayant pas de balance sous la main, impossible de donner son poids avec précision. Peut-être 1,5x le poids moyen d’un mobile, soit environ 300 grammes. Il est également assez épais, 1 cm environ. Toutefois, il reste plus fin qu’un modèle pliant. Le déploiement de l’écran est déclenché soit en appuyant rapidement deux fois sur le bouton d’alimentation (ce qui cause parfois sa mise en veille si on n’appuie pas assez rapidement) ou en réalisant un mouvement de glissement du doigt sur le profil de l’appareil, au niveau du bouton d’alimentation, vers le haut ou vers le bas pour ouvrir ou fermer le mécanisme. Il faut prendre le coup de main (de doigt) pour y arriver. Le système fait un petit peu de bruit, imaginez la nuisance d’un petit moteur électrique, pas rédhibitoire pour autant. La magie s’opère alors lorsque l’écran commence à se déployer comme s’il s’étirait. En réalité, il s’enroule ou se déroule faisant la part belle à l’image.

Et les applications ?

Pour le moment, les applications qui exploitent les capacités de cet écran extensible ne sont pas encore développées. Toutefois, celles qui sont actuellement disponibles ne se débrouillent pas trop mal. Par exemple, nous avons pu voir une vidéo YouTube commencée sur l’écran classique. Lorsque l’écran se déploie, la vidéo marque une très légère pause et adapte automatiquement le cadrage à la nouvelle taille de la surface d’affichage. On s’image alors très bien profiter de l’écran totalement déployé pour regarder un film ou une série. L’un des autres intérêts de cette solution est de pouvoir proposer des affichages doubles. Par exemple, dans les menus paramètres de l’appareil, on peut ainsi profiter du menu principal et d’un sous-menu qui s’affiche à côté, en largeur permettant ainsi de revenir au précédent plus facilement.

Les pistes à explorer, encore

Pour le moment, le smartphone s’ouvre donc sans position intermédiaire, mais le constructeur aimerait en proposer d’autres, plus personnalisées, selon les applications utilisées ou le désir des utilisateurs. En outre, actuellement, l’appareil pourrait assurer 100 000 ouvertures et fermetures. Toutefois, pour Oppo, cela n’est pas suffisant pour garantir une utilisation au quotidien pour le grand public. Le fabricant souhaite atteindre 200 000 manipulations sans casse. Quid de l’ouverture en cas de chute ? Le système pourrait-il se refermer tout seul à l’image des caméras pop-up ? Bien d’autres problèmes peuvent survenir et Oppo veut les avoir tous pris en compte avant une éventuelle annonce d’un modèle fini reprenant le principe d’écran déroulant démontré avec ce prototype. D’ici, là comptez sur nous pour vous tenir au courant des avancées technologiques en la matière.