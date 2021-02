Le Motorola Ibiza aperçu sous Geekbench nous livre quelques détails sur sa fiche technique

La marque Motorola continue de développer son offre de smartphones et prévoit de commercialiser plusieurs nouveaux modèles cette année. L’un des prochains pourrait bien être le Ibiza qui vient d’être aperçu dans les tableaux de l’application Geekbench, livrant ainsi quelques détails sur ses caractéristiques techniques.

Bien souvent avant la sortie d’un nouveau mobile sur le marché, les constructeurs, mais aussi d’autres personnes qui sont normalement de confiance testent les appareils avec différents outils de mesure de performances, par exemple. Or, certains d’entre eux, à l’image de Geekbench, rendent leurs résultats publics et tout le monde peut ainsi consulter les plus ou moins bonnes mesures réalisées. Ainsi, un téléphone portable portant la référence XT2137-2 a vu ses performances étalées au grand jour. Il s’agit d’un mobile qui porte le nom de code Ibiza de la marque Motorola.

Un test réalisé sous Geekbench 4 livre des détails

Le smartphone Motorola Ibiza pourrait ainsi être le premier mobile de la marque à profiter du processeur Qualcomm Snapdragon 480 qui présente la particularité d’être compatible avec les réseaux 5G. Ce serait même l’un des premiers téléphones portables à l’utiliser. Grâce à la capture de l’écran des résultats sous Geekbench, on apprend qu’il réalise des scores qui correspondent à des modèles plutôt d’entrée de gamme. Notez aussi que les mesures ont été obtenues avec la version 4 de Geekbench alors qu’une version 5 est disponible. Cette dernière est plus rigoureuse avec les Soc simulant plus fidèlement les tâches auxquelles sont confrontés les processeurs en regard des applications récentes. Les résultats sont difficilement comparables entre les versions. Les scores sont nettement plus faibles sous Geekbench 5.

La capture d’écran de Geekbench nous apprend aussi que le Motorola Ibiza sera doté de 6 Go de mémoire vive et sera animé par Android 11. Pour le moment, impossible de dire avec précision quand le constructeur fera une annonce concernant ce modèle, mais cela ne devrait logiquement plus trop tarder.