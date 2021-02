SOLDES : les bons plans smartphones du jour avec le Google Pixel 4a, le Galaxy A41 et le Galaxy A71

En ce mercredi 10 février, on relève encore de belles promotions sur les smartphones. On vous a sélectionné trois bons plans incontournables proposés par Rakuten pour acheter les Google Pixel 4a, Samsung Galaxy A71 et Samsung Galaxy A41 au meilleur prix. Découvrons-les dès maintenant.

Soldes : Google Pixel 4a à 426€

Aujourd’hui, pour acheter le Google Pixel 4a au meilleur prix, nous vous conseillons d’aller sur le site de Rakuten. Le marchand le propose actuellement à 426.66€ au lieu de 499€. Soit 14% de remise immédiate pour un Google Pixel 4a. Il ne devrait pas rester en stock très longtemps à ce prix là.

Le Google Pixel 4a est un smartphone embarquant une puce Snapdragon 730G, épaulé par 6 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 Go. Une batterie de 3140 mAh et un capteur photo de 12.2 Mpx complètent ses caractéristiques.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Google Pixel 4a.

Offre exceptionnelle : -34% de réduction sur le Samsung Galaxy A71

Si vous préférez privilégier la marque Samsung pour l’achat de votre prochain téléphone, avec un budget de 300€ environ, vous pouvez vous tourner vers le Samsung Galaxy A71 qui est proposé actuellement à 313.99€ au lieu de 470€. Bénéficiez ainsi d’une remise immédiate de -34% grâce à Rakuten.

Le Galaxy A71 est équipé d’un SoC Snapdragon 730 épaulé par 6 Go de mémoire vive et d’un espace de stockage de 128 Go. Il est doté d’un écran Super Amoled Plus de 6.7 pouces, d’une batterie de 4500 mAh et d’un quadruple appareil photo dont un capteur principal de 64 Mpx.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy A71.

Bon Plan avec le Galaxy A41 à A41 213.99€ seulement

Avec un budget de 200€ pour l’achat de votre prochain smartphone, le Samsung Galaxy A41 sera une très bonne option. Il est proposé aujourd’hui à 213.99€ au lieu de 299€ soit une réduction de -28%. Le marchand Rakuten propose également la livraison gratuite à domicile.

Le Samsung Galaxy A41 est doté d’un écran Oled de 6.1 pouces et ne pèse que 151 grammes. Il embarque une puce Helio P65, est épaulé par 4 Go de RAM et d'une mémoire interne de 64 Go. Il possède un triple capteur photo et une batterie de 3500 mAh.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsun Galaxy A41.