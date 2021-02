Forfait mobile 5G sans engagement, avec le maximum de data : Prixtel ou Free Mobile ?

Vous hésitez entre les deux offres mobiles 5G avec le maximum de data de Prixtel et Free Mobile ? Pas de panique, nous vous aidons à y voir plus clair dans cet article !

Des forfaits 5G jusqu’à 200Go à partir de 14.99€/mois

Prixtel : forfait 5G Le géant jusqu’à 200Go

Jusqu’au 16 février inclus, vous pourrez profiter de 5€/mois de réduction la première année d’abonnement sur le forfait Le géant de l’opérateur Prixtel ! Ce dernier vous offre jusqu’à 200Go d’Internet en France et 15Go utilisables lors de vos séjours dans l’UE et les DOM. Côté communication, vous pourrez appeler et envoyer SMS et MMS à volonté que vous soyez en France ou dans l’une des destinations précitées. Enfin, depuis la France, vos appels seront illimités vers les numéros des USA et du Canada ainsi que vers les fixes de l’UE et des DOM !

Concernant le tarif, le forfait Le géant s’adapte à votre consommation data :

Jusqu’à 100Go : 14.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€/mois

pendant 1 an puis 19.99€/mois De 100Go à 150Go : 19.99€/mois pendant 1 an puis 24.99€/mois

pendant 1 an puis 24.99€/mois De 150Go à 200Go : 24.99€/mois pendant 1 an puis 29.99€/mois

Free Mobile : forfait Free à moins de 20€/mois

Free Mobile propose aux non-abonnés Freebox son forfait Free 5G à 19.99€/mois pour 150Go d’Internet 5G ! À ce tarif, vous bénéficiez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications avec la possibilité d’appeler à votre guise depuis la Métropole vers les mobiles des États-Unis, du Canada, d’Alaska, d’Hawaï, de Chine et des DOM ainsi que les fixes de nombreux pays. Concernant la connexion Internet depuis l’étranger, Free Mobile vous offre un large panel de destinations pour utiliser les 25Go disponibles dans ce forfait !

Notez que pour les abonnés à la Freebox, le forfait Free 5G vous coûtera la somme de 15.99€/mois et seulement 9.99€/mois pour les clients de la Freebox Pop. Dans ces cas, vous bénéficierez de l’Internet illimité.

Forfait 5G : Prixtel ou Free Mobile ?

Il n’est pas évident de se décider entre ces deux offres aussi attractives l’une que l’autre et relativement identiques en termes de prix. En fonction de votre situation, vous pouvez obtenir des réductions sur le prix du forfait de Free Mobile et selon votre consommation data, c’est avec Prixtel que vous pourrez payer moins cher votre abonnement !

Ce qui démarque particulièrement ces deux offres mobiles sans engagement, ce sont les pays inclus dans le forfait pour l’Internet à l’étranger ainsi que vos communications.

Prixtel se montre généreux pour les appels illimités vers l’Amérique du Nord, mais aussi vers les fixes de l’UE et des DOM. Cependant, Free Mobile l’emporte avec la possibilité de communiquer aux 4 coins du monde ainsi qu’avec sa longue liste de pays depuis lesquels vous pourrez vous connecter. À ce propos, Free Mobile offre 25Go d’Internet pour l’étranger contrairement à Prixtel qui propose 15Go.