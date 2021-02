Pour ses objectifs photo, OnePlus collabore avec Hasselblad

Les futurs smartphones OnePlus 9 Series devraient être prochainement annoncés. En attendant, nous avons pu voir une photo de l’un des modèles portant notamment un bloc optique à 4 capteurs qui semblent avoir été le fruit d’une collaboration avec l’un des spécialistes du secteur, Hasselblad.

La marque Hasselblad dont la majorité des parts sont détenues par la société chinoise DJI, puise ses origines en Suède. Elle conçoit et développe des appareils photo plutôt moyen format extrêmement réputés pour la qualité des produits proposés sur le marché. À l’image de Huawei et Leica ou Nokia et Vivo avec Zeiss, OnePlus s’est donc associé avec un spécialiste afin de proposer des objectifs les plus aboutis possibles. Cela se confirme avec une photo de ce qui semble être le prochain smartphone OnePlus 9 Pro.

Une configuration à 4 capteurs avec Hasselblad

Les images partagées au sein d’une vidéo montrent clairement 4 objectifs de caméras à l’arrière de l’appareil. Il devrait s’agit d’un capteur grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif qui pourrait offrir un zoom optique 3,3x. Pour le dernier capteur, pour le moment, nous n’avons pas de détails. Mis à part une collaboration avec Hasselbald, il est difficile de dire à quel point le spécialiste de la photo est impliqué dans le développement et ce que cela pourrait signifier pour les capteurs intégrés sur la série OnePlus 9.

Quelles autres caractéristiques techniques attendues ?

Au-delà des capteurs photo attendus, un tweet qui semble très bien informé indique plusieurs détails techniques. Parmi elles, le OnePlus 9 Pro pourrait être équipé d’un écran incurvé 120 Hz avec une définition 1440x3200 pixels. Le Soc, très certainement un Snapdragon 888, devrait être associé à 12 Go de RAM. Une autre fuite semblait vouloir indiquer que l’appareil pourrait encaisser une charge de sa batterie à 45 Watts ce qui représente une petite évolution par rapport au 8 Pro qui charge à 30 Watts. Il restera encore de la marge pour atteindre les 65 Watts proposés par Oppo ou realme, par exemple.

La présentation du OnePlus 9 Pro devrait être effective courant mars sans date précise pour le moment. Il devrait être accompagné du OnePlus 9 et d’un appareil plus abordable, le OnePlus 9 Lite.