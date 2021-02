Android 12, les premières captures d’écran de son interface

Alors que la version 11 d’Android est actuellement en cours de déploiement sur la plupart des mobiles récents, la version 12 se dévoile à travers plusieurs captures d’écran montrant ainsi l’interface et quelques fonctionnalités auxquelles nous aurons droit d’ici quelques mois. En voici tous les détails.

Le site xda-developers a réussi à mettre la main sur plusieurs captures d’écran qui est censé provenir d’un « premier projet » de documents que Google distribue à ses partenaires exploitant la licence Android. Si elles étaient confirmées, elles incluent ce qui semble être une nouvelle interface utilisateur et de nouvelles fonctionnalités.

Pour le respect de la vie privée

D’après les captures d’écran récupérées, on peut voir une modification de l’interface du panneau de notifications. Celle-ci présente non plus 6 raccourcis de fonctions, mais seulement 4 sur Android 12. L’effet de transparence actuellement utilisé est remplacé par un fond coloré. La couleur pourrait être différente selon si le mobile a activé la fonction mode sombre ou clair de l’interface. En outre, on peut également voir de nouvelles possibilités concernant la confidentialité et la vie privée. En effet, comme le montre l’image au centre, des notifications sont présentées afin d’indiquer à l’utilisateur les périphériques qui sont en cours d’utilisation par l’application. Ainsi, il est plus facile d’identifier un usage qui ne devrait pas être et pouvoir y mettre fin pour éviter tout problème. Une fenêtre contextuelle pourrait être ouverte afin d’afficher toutes les applications qui se servent du microphone et de la caméra. En outre, il semble également possible de désactiver la géolocalisation d’un seul geste.

Toutes les conversations réunies au sein d’un widget

Android 12 pourrait inaugurer un nouveau widget pour les conversations. Il s’agit d’y regrouper tous les échanges qu’ils proviennent de Messages, Facebook Messenger, WhatsApp, Signal ou d’autres. Les messages et les appels récents y sont disponibles pour mieux s’y retrouver. Un widget rappelant un anniversaire est également visible sur les captures d’écran. Selon le document récupéré par xda-developers, il semble que Google veuille imposer les indicateurs de confidentialité et le widget des conversations à ses partenaires comme d’autres fonctions avant elles pour d’autres versions d’Android. Ainsi, les partenaires développant des surcouches logicielles devront les intégrer pour être conformes aux attentes du géant américain.

La première version bêta d’Android 12 pour les développeurs devrait être présentée d’ici peu si Google s’en tient à son calendrier, fin février, début mars au plus tard. La version finale n’est pas attendue avant le mois de septembre et comme d’habitude, les smartphones Google seront les premiers servis.