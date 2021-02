SOLDES : 3 bons plans smartphones à moins de 200€

On profite de cette dernière semaine de soldes pour faire de bonnes affaires et pour trouver un smartphone à petit prix. Aujourd’hui, découvrez 3 offres pour un smartphone à moins de 200€ avec l’Oppo A72, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro et le Samsung Galaxy A31. On vous dit tout !

Soldes : Samsung Galaxy A31 à moins de 200€

Le Samsung Galaxy A31 fait parti des bons plans du jour pour un smartphone pas cher à moins, de 200€. Vous le trouverez chez Cdiscount à 189€ au lieu de 299€ grâce notamment à un code promo. Affiché à 199€ en promotion actuellement, en utilisant le code promo 10euros vous obtiendrez le Galaxy A31 à 189€ seulement pendant les soldes.

Le Samsung Galaxy A31 est doté d’un écran Super Amoled de 6.4 pouces, d’une batterie performante de 5000 mAh et d’un quadruple capteur photo. Il embarque un SoC MediaTek Helio P65 avec 4 Go de mémoire vive.

Pour en savoir plus, consultez la fiche du Samsung Galaxy A31.

Bon plan : Xiaomi Redmi Note 9 Pro à -30% de réduction

Avec le Xiaomi Redmi Note 9 Pro votre budget de 200€ pour votre futur smartphone sera respecté notamment grâce aux soldes chez Rakuten. En effet, ce smartphone est proposé au prix de 199.99€ au lieu de 285.70 euros soit une réduction de -30%. Vous pouvez également profiter de la livraison gratuite et d’une remise de 10€ sur votre prochain achat en rejoignant le Club R.

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est doté d’un écran de 6.67 pouces affichant en Full HD, d’un quadruple capteur photo et d’une batterie de 5020 mAh. Il embarque un processeur Snapdragan 720 G épaulé par 4 Go de RAM et d’un espace de stockage de 64 Go..

Pour en savoir plus, consultez la fiche du Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Promo : Oppo A72 à 179€ seulement

Après les bons plans Samsung et Xiaomi, regardons de plus près ce que propose Oppo pendant les soldes. Sur le site de Boulanger, vous découvrirez avec plaisir que l’Oppo A72 est en promotion à 179€ au lieu de 229€, soit une réduction immédiate de -21%. Avec Boulanger bénéficiez d’une livraison gratuite et rapide ainsi que du paiement en plusieurs fois si nécessaire.

L’Oppo A72 est équipé d’un écran LCD de 6.5 pouces, d’une puce Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go, d’une batterie 5000 mAh et d’un quadruple capteur photo.

Pour en savoir plus, consultez la fiche du Xiaomi Redmi Note 9 Pro.