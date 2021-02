Forfaits mobiles sans engagement en promotion à moins de 5€ chez 5 opérateurs !

Vous êtes à la recherche d’un forfait mobile sans engagement à petit prix ? Retrouvez les offres à moins de 5€/mois chez les opérateurs RED by SFR, Bouygues Telecom, Prixtel, NRJ Mobile et Cdiscount Mobile dans cet article.

RED by SFR : forfait RED 5Go pour 5€

Avec RED by SFR, vous pouvez obtenir votre forfait RED 5Go pour la somme de 5€/mois jusqu’au 15 février inclus ! En plus des 5Go d’Internet utilisables en France, vous bénéficierez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications que vous soyez en Métropole, dans l’Union européenne ou les DOM. Depuis ces dernières destinations, vous profitez d’une enveloppe data supplémentaire, dédiée à votre connexion à l’étranger !

Dans le détail, le forfait sans engagement à 5€/mois vous offre :

5Go en France + 6Go supplémentaires utilisables depuis l’UE et les DOM

supplémentaires utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Bouygues Telecom : forfait B&You 5Go à 4.99€

Chez Bouygues Telecom vous pouvez, depuis aujourd’hui et jusqu’au 17 février 23h59, bénéficier de la série spéciale B&You 5Go à 4.99€/mois ! Elle vous offre 5Go utilisables aussi bien en France, qu’à l’étranger (Europe et DOM) ainsi que la possibilité d’appeler et d’envoyer SMS et MMS sans compter depuis l’ensemble de ces destinations. Ce forfait pas cher vous permet également de profiter gratuitement de l’application B.tv (attention cependant à votre consommation data limitée à 5Go).

Dans le détail, la série spéciale B&You à 4.99€/mois vous offre :

5Go en France, en Europe et dans les DOM

en France, en Europe et dans les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM , MMS illimités vers la Métropole

, MMS illimités vers la Métropole Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Prixtel : forfait Le petit jusqu’à 10Go à partir de 4.99€

Avec Prixtel, votre forfait Le petit neutre en CO2 et ajustable à votre consommation bénéficie d’une réduction de 5€/mois la première année de votre abonnement ! Cette promotion est à saisir avant le 16 février, 23h59 ! Le forfait Le petit est disponible sur les réseaux Orange et SFR.

Le forfait Le petit en promotion c’est :

Jusqu’à 3Go : 4.99€/mois pendant 1 an puis 9.99€

pendant 1 an puis 9.99€ De 3Go à 5Go : 7.99€/mois pendant 1 an puis 12.99€

pendant 1 an puis 12.99€ De 5Go à 10Go : 9.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€

pendant 1 an puis 14.99€ 10Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

NRJ Mobile : forfait Woot 50Go à 3.99€

Avec l’opérateur NRJ Mobile, vous profitez de 72€ de réduction jusqu’au 16 février ! En effet, le forfait Woot 50Go vous coûtera 3.99€/mois les 6 premiers mois avant de revenir au tarif initial de 15.99€/mois. Vous bénéficiez ainsi d’une économie de 4 mois de forfait au tarif de base !

Ce forfait Woot vous offre les garanties suivantes :

50Go en France, dont 5Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Cdiscount Mobile : offre limitée 30Go à 2.99€

L’opérateur Cdiscount Mobile propose jusqu’au 16 février, 23h59, son forfait 30Go pour la somme de 2.99€/mois les 6 premiers mois d’abonnement au lieu du tarif initial de 12.99€/mois ! Vous pouvez ainsi faire l’économie de 60€, soit l’équivalent de 4 mois de forfait au tarif de base.

La série limitée de Cdiscount Mobile vous offre chaque mois :

30Go en France + 10Go utilisables depuis l’étranger*

utilisables depuis l’étranger* Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

*UE, DOM, Norvège, Islande, Liechtenstein