OFFRE LIMITEE : iPhone 8 gratuit avec un forfait RED by SFR 100 Go avec Showroomprivé

Il vous reste que quelques jours pour profiter de l’offre exceptionnelle proposée par ShowroomPrivé ! Jusqu’au 16 février prochain, en souscrivant à un forfait RED by SFR 100 Go, un iPhone 8 d’une valeur de 309€ vous est offert. On vous explique tout de suite quelles sont les conditions pour en profiter.

Promo Exceptionnelle : iPhone 8 gratuit chez ShowroomPrivé

Jusqu’au 16 février prochain, pour toute souscription à un forfait RED by SFR 100 Go à 15€ par mois au lieu de 20€ sur le site de ShowroomPrivé, un iPhone 8 vous est offert. Il s’agit d’un iPhone 8 reconditionné Grade A, avec un espace de stockage de 64 Go de couleur gris sidéral d’une valeur de 309€. Ce smartphone est garanti 12 mois, a été contrôlé et vérifié. Il est donc en parfait état de marche et est prêt à vous rejoindre. Un iPhone gratuit, ce n’est pas tous les jours que l’on peut voir ça !

Forfait RED by SFR 100 Go à 15€ seulement

Le forfait RED by SFR concerné par cette offre comprend les appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine, Amérique du Nord et DOM (hors Mayotte) et vers les fixes de 52 destinations. Il offre aussi les SMS et MMS en illimités en France ainsi que 100 Go d’internet sur les réseaux 4G et 4G+. Pour vos futurs voyages à l’étranger, sachez que les appels, SMS et MMS sont illimités depuis l’UE, les DOM, la Suisse et Andorre. Pour pouvoir bénéficier de l’offre un engagement de 24 mois est demandé.

Pourquoi choisir un iPhone 8 ?

Même si l’iPhone 8 n’est pas le dernier modèle de chez Apple, il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir s’offrir le dernier iPhone 12. L’iPhone 8 reste donc un très bon choix, abordable en termes de prix et une valeur sûre pour ceux qui souhaitent s’équiper d’un smartphone Apple. Il embarque une puce A11 Bionic très puissante épaulée par 2 Go de mémoire vive. Il est équipé d’un écran LCD de 4.7 pouces, d’une batterie de 1821 mAh et d’un capteur photo de 12 Mpx.

Si cette offre vous intéresse ne tardez pas trop car les stocks sont limités ! Pour rappel, elle sera accessible jusqu’au mardi 16 février à 8h.