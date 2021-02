Le Microsoft Surface Duo sera disponible à la vente en France à partir de 1549 € dès le 18 février

Fin décembre, Microsoft nous confirmait la disponibilité à venir pour le Surface Duo en France. Nous avons maintenant une date de commercialisation : le 18 février, une enseigne : Fnac Darty et un prix : à partir de 1549 €.

Jusqu’ici le Microsoft Surface Duo, smartphone équipé de deux écrans joints par une charnière n’était disponible qu’aux États-Unis. À partir du 18 février 2021, il sera possible de se le procurer en France et plus particulièrement dans les boutiques Fnac ou Darty, l’enseigne ayant conclu un accord de distribution exclusif avec le géant américain. Il sera disponible selon deux configurations avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne, à 1549 € pour le premier et à 1649 € pour la deuxième version. Le reste des composants est strictement identique.

Le double écran, on connait déjà

Le Microsoft Surface Duo reprend le principe du double écran utilisé par ZTE pour son Axon M DualScreen ou le LG G8X ThinQ, avec cette fois-ci un design beaucoup plus soigné que les modèles commercialisés par les constructeurs chinois et sud-coréen et dont nous n’avons malheureusement jamais vu la couleur en France. Il faut partie de la famille des ordinateurs portables/tablettes tactiles Surface chez Microsoft et logiquement nommé Duo en rapport à ses deux écrans AMOLED de 6,5 pouces. Ils sont capables d’afficher une définition de 1800x1350 pixels ce qui donne une zone d’affichage de 1800x2700 pixels sur 8,1 pouces en diagonale lorsque le mobile est totalement déployé. Cela permet d’offrir une densité de pixels de 401 ppi.

Le Surface Duo enfin disponible, des caractéristiques techniques attendues

Si nous savions que l’appareil allait finalement bien être commercialisé en France, nous n’en connaissions ni la date précise ni son prix, selon les différentes configurations proposées par le constructeur. Le Surface Duo est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 855 associée à 6 Go de mémoire vive. Il y a un capteur photo de 11 mégapixels qui permet de filmer avec une définition FHD ou Ultra HD à 60 images par seconde. L’appareil est compatible Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 et 4G+. Sa batterie a une capacité de 3577 mAh. Elle se charge à l’aide du bloc d’alimentation 18 Watts livré avec. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le profil. Il fonctionne sous Android 10 avec une optimisation de l’interface graphique pour exploiter au mieux les deux écrans, nous précise la firme de Redmond. Il mesure 145,2x93,3x9,6 mm fermé et 145,2x186,9x4,8 mm lorsqu’il est ouvert. Son poids est de 260 grammes, soit seulement 60 grammes de plus que le poids moyen d’un smartphone avec un seul écran.