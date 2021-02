Le futur Xiaomi Mi 11 Ultra se montre clairement et dévoile un second écran au dos

Alors que le nouveau smartphone Xiaomi Mi 11 vient à peine d’être annoncé, un autre mobile de cette série se montre à la faveur d’une vidéo postée sur YouTube dévoilant toutes ses formes mais surtout mettant en avant son bloc optique avec un zoom 120x et un second écran au dos de l’appareil. En voici tous les détails.

Il y a quelques jours seulement, Xiaomi organisait un évènement virtuel pour annoncer l’arrivée sur le marché du nouveau smartphone haut de gamme, le Mi 11. Aujourd’hui, nous avons pu voir plusieurs photos issues d’une vidéo qui depuis a été retirée de la plateforme YouTube montrant clairement ce qui pourrait bien être le très attendu Mi 11 Ultra. Notez que l’on attend également d’autres déclinaisons dans cette série, à savoir les Mi 11 Lite et le Mi 11 Pro. C’est le site xda-developers qui publie les clichés d’un YouTubeur se mettant en scène avec un smartphone. Un certain crédit lui est attribué étant donné que l’appareil porterait la référence M2102K1G. Celle-ci correspondrait à un appareil qui a récemment été certifié par l’organisme compétent BIS en Inde et pourrait être associé à un mobile très haut de gamme chez le constructeur. En outre, comme le montre l’une des photos, il y a une mention d’un zoom 120x ce qui correspond à la suite logique du précédent Mi 10 Ultra (dont nous n’avons malheureusement jamais vu la couleur en France).

Un bloc optique extrêmement large avec 3 capteurs

Le YouTubeur montre deux smartphones qui semblent être les Mi 11 Ultra. L’un est noir alors que l’autre est totalement blanc. Ils présentent des coques arrières particulièrement réfléchissantes à la lumière et embarquant un bloc optique qui occupe toute la largeur de l’appareil. Selon le présentateur du jour, le mobile disposerait d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un téléobjectif grand-angle de 48 mégapixels avec zoom et un périscope de 48 mégapixels. Sur le modèle blanc, on peut voir une indication : « 120x Ultra Pixel AI Camera » alors qu’elle est différente sur l’autre appareil présenté en même temps : « 120x, 12 -120 mm 1:1.95-4,1 ». Difficile de savoir pourquoi les deux inscriptions ne sont pas identiques.

Un second écran au dos, dans le bloc optique

Mais si cette fuite s’avère confirmée, l’une des plus remarquables innovations sur cet appareil serait le fait d’avoir intégré un second écran au sein du bloc optique. Il s’agirait d’un écran secondaire dont nous n’avons aucune caractéristique technique. De quoi est-il capable exactement ? Pour quel usage est-il ici ? Les questions restent entières.

Concernant les autres spécifications du Xiaomi Mi 11 Ultra, il semble que l’appareil arrive avec un écran AMOLED à 4 courbures, comme le Mi 11, affichant une définition 1440x3200 pixels sur 6,8 pouces et proposant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en mode adaptatif. Il serait certifié IP68, donc étanche. Il serait alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec une batterie de 5000 mAh qui pourrait encaisser la charge rapide 67 Watts en filaire, 67 Watts sans fil et offrir la charge inversée à 10 Watts ce qui représente un record dans ce domaine.