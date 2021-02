Samsung Galaxy S21 Ultra contre Samsung Galaxy Note 20 Ultra, lequel est le meilleur ?

Vous hésitez entre deux smartphones très haut de gamme chez Samsung ? Le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy Note 20 Ultra sont tout indiqués mais entre les deux, lequel est le meilleur ? Voici quelques éléments de réponse qui devraient vous aider à faire votre choix.

Le nouveau Samsung Galaxy 21 Ultra dispose d’un design particulièrement remarquable avec un bloc optique qui est assez imposant, assumé par le constructeur, qui revient sur l’un des profils. Les formes du Galaxy Note 20 Ultra sont tout aussi agréables à l’œil qu’en main. C’est le S21 Ultra qui est le plus grand avec 165,1 mm de hauteur mais 8,9 mm d’épaisseur contre 8,1 mm pour le Note 20 Ultra. Ce dernier est aussi plus léger avec 208 grammes contre 227 grammes pour le S21 Ultra.

Des écrans similaires sauf sur la fréquence d’affichage

L’écran du Galaxy S21 Ultra mesure 6,8 pouces contre 6,9 pouces pour le Galaxy Note 20 Ultra. Tous les deux utilisent une dalle Dynamic AMOLED 2X avec des bords incurvés et compatible HDR10+. La définition du S21 Ultra est légèrement supérieure à 1440x3200 pixels contre 1440x3088 pixels pour le Note 20 Ultra. En outre, il profite aussi d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz alors que le Note 20 Ultra plafonne à 60 Hz, proposant des défilements moins fluides. Les deux mobiles sont compatibles Wi-Fi 6 mais le S21 Ultra va plus loin avec du Wi-Fi 6E. Ils supportent le réseau 5G et peuvent accueillir deux cartes SIM.

Galaxy S21 Ultra, des améliorations à tous les niveaux

La plateforme qui anime le Galaxy Note 20 Ultra est un Soc Exynos 990 avec 12 Go de RAM contre un Exynos 2100 et 12 ou 16 Go de mémoire vive. Les meilleures performances sont attribuées à l’Exynos 2100 mais l’autre propose tout de même de très beaux résultats. La batterie du Galaxy S21 Ultra a une capacité de 5000 mAh contre 4500 mAh pour le Galaxy Note 20 Ultra. Tous les deux bénéficient de la charge rapide, sans fil et inversée.

Enfin, pour la partie multimédia, le Galaxy Note 20 Ultra embarque un capteur de 108 mégapixels de seconde génération avec deux capteurs de 12 mégapixels et une caméra de 10 mégapixels à l’avant. Sur le Galaxy S21 Ultra, on peut compter sur la présence d’un capteur 108 mégapixels mais de troisième génération, cette fois, avec un capteur de 12 mégapixels et deux autres de 10 mégapixels. Pour se prendre en selfie, il y a objectif de 40 mégapixels installé derrière un poinçon.