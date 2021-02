PROMOS : Les 4 meilleurs forfaits mobiles avec 40Go de 4G dès 6.99€ mois

Vous recherchez un forfait sans engagement avec 40Go d’Internet à moins de 13€/mois ? Vous allez apprécier les offres mobiles des opérateurs Syma Mobile, Cdiscount Mobile, Sosh et Prixtel ! On vous les présente dans cet article.

Syma Mobile et son forfait Le neuf

Chez Syma Mobile, le forfait 40Go se nomme le neuf ; parce qu’il vous coûte la somme de 9.99€/mois ! À ce tarif, vous bénéficiez de 40Go en France, dont 4Go utilisables lors de vos séjours à l’étranger*. Vous pouvez également profiter de l’option « presse éditoriale illimité » qui vous permet de consulter à tout moment le kiosque Syma News depuis votre smartphone.

Dans le détail, ce forfait sans engagement à 9.99€/mois c’est :

40Go en France, dont 4Go depuis l’étranger*

depuis l’étranger* Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole et les DOM

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

*UE, DOM, Norvège, Islande, Liechtenstein

Cdiscount Mobile et son offre limitée jusqu’au 16 février, 23h59

C’est en effet la limite pour profiter de l’offre limitée de Cdiscount Mobile vous permettant d’obtenir votre forfait 40Go à seulement 6.99€/mois les 6 premiers mois de votre abonnement. Après ce délai, vous paierez votre forfait au tarif initial, soit 13.99€/mois. Vous aurez ainsi fait l’économie de 42€ !

Avec ce forfait pas cher, Cdiscount Mobile vous offre :

40Go en France, dont 3Go utilisables depuis l’étranger*

utilisables depuis l’étranger* Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

*UE, DOM, Norvège, Islande, Liechtenstein

SOSH et sa série limitée jusqu’au 1er mars, 9h00

L’opérateur SOSH propose jusqu’à la fin du mois une série limitée 40Go au prix de 12.99€/mois et s’engage à ne pas l’augmenter, même après une année d’abonnement ! Cette série limitée vous offre l’illimité pour l’ensemble de communications ainsi que 8Go pour rester connecter lors de vos voyages en Europe et dans les DOM.

La série limitée Sosh c’est :

40Go en France, 8Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole et les DOM

Depuis les zones Europe et DOM : appels, SMS et MMS illimités

Prixtel et son forfait Le grand à prix réduit jusqu’au 16 février

Disponible sur les réseaux Orange et SFR et neutre en CO2, le forfait Le grand de Prixtel est à prix réduit les 12 premiers mois d’abonnement ! Pour bénéficier de 20Go à 40Go, vous devrez vous acquitter de la somme de 12.99€/mois pendant 1 an puis de 17.99€/mois, soit 60€ d’économie !

Si vous consommez moins de 20Go, vous paierez 9.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€/mois et si vous dépassez votre consommation Internet de 40Go à 60Go, cela vous coûtera la somme de 14.99€/mois (puis 19.99€).

Dans le détail, le forfait Le grand c’est :