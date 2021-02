PROMOS : les forfaits mobiles 100Go en promotion dès 9.99€

À la recherche d’un forfait sans engagement avec le plein de data ? Vous trouverez votre forfait idéal parmi les offres promotionnelles des opérateurs Bouygues Telecom, Auchan Telecom, RED by SFR, Prixtel et SOSH sur leur forfait 100Go ! Découvrez-les dans cet article.

Bouygues Telecom : série spéciale B&You jusqu’au 17 février, 23h59

Chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter de 100Go d’Internet pour la somme de 14.99€/mois jusqu’à mercredi prochain ! À ce prix, vous bénéficiez de 12Go utilisables lors de vos séjours en Europe ou dans les DOM et pouvez appeler ainsi qu’envoyer des SMS et MMS sans vous limiter grâce à l’illimité.

Dans le détail, la série spéciale B&You à 14.99€/mois c’est :

100Go en France, dont 10Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Auchan Telecom : série limitée jusqu’au 16 février, 23h59

Auchan Telecom se montre généreux avec sa promotion valable jusqu’au 16 février : une réduction mensuelle de 10€ la première année d’abonnement sur le forfait 100Go soit 120€ d’économie ! Vous paierez ainsi votre série limitée 100Go à 9.99€/mois au lieu de 19.99€ pendant 1 an.

Le forfait pas cher de l’opérateur Auchan Telecom vous offre :

100Go en France, dont 5Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

RED by SFR : forfait RED à prix réduit jusqu’au 15 février, 23h59

Le forfait RED 100Go est à prix réduit jusqu’à lundi : 15€/mois au lieu de 20€ ! À ce tarif, vous bénéficiez en plus des 100Go d’Internet en France, de 12Go dédiés à votre connexion lorsque vous êtes à l’étranger (UE et DOM).

Dans le détail, le forfait mobile RED à prix réduit vous offre :

100Go en France + 12Go supplémentaires utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Prixtel : forfait Le géant en promotion jusqu’au 16 février, 23h59

Avec Prixtel vous pouvez aussi bénéficier d’une réduction sur le forfait Le géant : 5€/mois la première année ! Votre forfait est neutre en CO2, disponible sur les réseaux Orange et SFR et compatible avec la 5G ! Pour profiter de 100Go, vous devrez payer la somme de 14.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€/mois.

Le forfait Le géant, premier palier data, vous offre chaque mois :

Jusqu’à 100Go en 5G/4G en France + 15Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers les fixes d’Europe et des DOM et vers les numéros d’Amérique du Nord , SMS et MMS illimités vers la Métropole

et vers les numéros , SMS et MMS illimités vers la Métropole Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

SOSH : Série limitée jusqu’au 1er mars, 9h00

Chez SOSH, on ne vous propose pas une réduction, mais un tarif spécial qui n’augmentera pas, même après une année d’abonnement ! Ainsi, la Série limitée 100Go proposée par l’opérateur est à 16.99€/mois et vous permet de bénéficier de l’illimité pour appeler et envoyer des messages à votre guise, que vous soyez en France, en Europe ou encore dans les DOM.

Dans le détail, la série limitée de SOSH vous offre :