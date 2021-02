Les promos forfaits mobiles avec 60Go d’Internet à partir de 7.99€ par mois

Vous souhaitez un forfait mobile sans engagement avec une belle enveloppe data à bon prix ? Découvrez dans cet article les promotions proposées par les opérateurs NRJ Mobile, RED by SFR, Bouygues Telecom et Prixtel sur leur forfait 60Go !

NRJ Mobile : prix très réduit jusqu’au 23 février

NRJ Mobile propose son forfait Woot 60Go pour la somme de 7.99€/mois pendant 1an ! Au-delà, vous paierez à nouveau le prix initial mensuel à savoir 14.99€. Vous pouvez ainsi économiser 84€, soit l’équivalent de 5 mois de forfait au tarif de base !

Ce forfait mobile en promotion la première année vous offre chaque mois :

60Go en France, dont 3Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

RED by SFR : 60Go pour 13€/mois

Vous avez jusqu’au 15 février, 23h59, pour profiter de l’offre RED by SFR sur son forfait RED 60Go. Celui-ci vous coûtera la somme de 13€/mois au lieu de 15€/mois. Vous pourrez profiter de 9Go supplémentaires pour rester connecter depuis l’étranger (UE et DOM) en plus de l’illimité pour l’ensemble de vos communications.

Dans le détail, l’offre RED à 13€/mois vous propose :

60Go en France + 9Go supplémentaires depuis l’UE et les DOM

depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Bouygues Telecom : Série spéciale B&You à 12.99€/mois

Bouygues Telecom vous laisse jusqu’au 17 février, 23h59, pour profiter de son tarif spécial sur le forfait 60Go ! En effet, vous pourrez payer la somme de 12.99€/mois pour bénéficier de 10Go d’Internet depuis l’Europe et les DOM, mais aussi pour appeler et envoyer SMS/MMS sans compter !

Avec la série spéciale B&You, vous pourrez profiter des garanties suivantes :

60Go en France, dont 10Go depuis l’Europe et les DOM

depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Prixtel : forfait Le grand en promotion

Le forfait Le grand est en promotion jusqu’au 16 février inclus vous permettant de bénéficier d’une réduction de 5€/mois la première année d’abonnement ! Sachez que ce forfait est disponible sur les réseaux SFR et Orange et neutre en CO2. Pour profiter de l’Internet jusqu’à 60Go, vous devrez verser la somme de 14.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€/mois (soit 60€ d’économie !).

Dans le détail, le forfait sans engagement Le grand (dernier palier data) c’est :