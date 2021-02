Forfaits mobiles 5Go à 5€/mois, sans condition de durée : RED by SFR ou Bouygues Telecom ?

Si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile à petit prix, vous trouverez à coup sûr votre bonheur chez les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom avec leur forfait 5Go à 5€/mois ! Mais lequel choisir ? Nous vous aidons à les départager dans cet article !

Forfaits mobiles en promotion : 5Go d’Internet à 5€/mois

Les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom ont tous deux lancé une offre promotionnelle sur leur forfait mobile : 5Go à 5€ par mois, sans condition de durée ! En effet, ils vous garantissent de ne pas doubler leur tarif, même après la première année d’abonnement ! De plus, ces forfaits sont sans engagement, vous pourrez donc résilier votre contrat dès que vous le souhaitez et sans frais à prévoir.

De son côté, RED by SFR met en avant jusqu’au 15 février, 23h59, son forfait RED 5Go au prix de 5€/mois ! Vous pourrez bénéficier de l’illimité pour l’ensemble de vos communications que vous soyez en France ou à l’étranger (UE et DOM) et d’une enveloppe data dédiée pour vos séjours vers ces destinations de 6Go, chaque mois !

Bouygues Telecom, quant à lui, s’aligne sur l’offre de son concurrent en proposant jusqu’au 17 février inclus un forfait B&You 5Go pour la somme de 4.99€/mois ! Vous pourrez profiter de cette enveloppe data aussi bien en France qu’à l’étranger*, de même que de l’illimité pour appeler ainsi qu'envoyer des SMS et MMS sans compter !

*Europe et DOM

Quel forfait 5Go choisir : RED ou B&You ?

Les deux offres présentées ici sont intéressantes et le tarif mensuel est identique à 1 centime près ! Cependant, en fonction de vos affinités, deux critères peuvent faire pencher la balance vers l’un ou l’autre de ces forfaits.

Les communications vers les DOM : Bouygues Telecom se montre plus généreux ! En effet, le forfait B&You propose l’illimité pour les appels et l’envoi des SMS vers tous les départements d’outre-mer. Le forfait RED quant à lui ouvre uniquement ses appels vers les DOM et n’inclut pas la Mayotte.

La data à l’étranger : RED by SFR passe en première position ! Ce dernier offre 6Go d’Internet contre 5Go avec B&You pour la connexion Internet depuis l’UE et les DOM. Surtout, les 6Go sont supplémentaires à l’enveloppe data initiale de 5Go, contrairement à Bouygues Telecom qui décompte votre connexion depuis l’étranger de vos 5Go.