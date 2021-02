Vivo dépose un brevet pour un téléphone à clapet avec un écran pliant

Nous savons que les fabricants de smartphones sont à la recherche du prochain « form factor » qui fera les beaux jours des futurs téléphones portables. Vivo vient ainsi de déposer un brevet qui montre un appareil à clapet doté d’un écran pliant qui se déploie vers l’extérieur. En voici tous les détails.

Bien malin qui saura dire quel sera le prochain design qui fera fureur pour nos futurs téléphones portables. En tous les cas, les ingénieurs se creusent la tête pour trouver les idées les plus innovantes et déposent ainsi des brevets afin de protéger leurs concepts vis-à-vis des autres fabricants. Samsung propose actuellement les Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip 5G dont l’un se plie dans le sens horizontal alors que l’autre adopte un pliable vertical. Huawei commercialise son Mate Xs qui se déplie vers l’extérieur pour présenter un très large écran. Récemment, Oppo nous a montré son étonnant concept Oppo X 2021 avec son écran déroulant qui passe de 6,7 à 7,4 pouces d’un glissement de doigt. Mais selon un document émanant de la CNIPA (l’administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle), il semble qu’il va aussi falloir compter sur la marque Vivo pour proposer des modèles innovants dans les prochains mois.

Un écran qui se déplie en partie seulement vers l’extérieur

En effet, le site LetsGoDigital a pu repérer un brevet déposé par la marque Vivo pour un concept de smartphone. Celui-ci montre de nombreux croquis dont le site s’est inspiré pour créer des rendus 3D réalistes afin de voir à quoi pourrait ressembler l’appareil croqué. Les dessins montrent un mobile qui aurait un écran tout en hauteur. Il serait assez flexible pour recouvrir la partie inférieure du téléphone et proposer un système se dépliant vers l’extérieur afin d’obtenir un écran encore plus haut. Ce principe est encore inédit, mais, comme à chaque dépôt de brevet, il est encore beaucoup trop tôt pour dire si la marque pourrait sortir un modèle commercialisable. En tous les cas, cela montre l’intérêt et le développement en cours chez le fabricant qui est déjà l’origine d’avancées technologiques intéressantes comme la caméra rétractable ou les tout premiers lecteurs d’empreinte digitale.

Des caméras aussi bien visibles sur les dessins

Les schémas présentés sur le document montrent un système de caméras composé de 5 objectifs dont l’un serait un zoom périscopique. Les capteurs sont intégrés au sein d’un îlot installé en haut au centre du boîtier du téléphone portable. Un seul et unique bouton est visible sur les dessins, à moins qu’il ne s’agisse du port USB-C. Il semble donc qu’il manque quelques éléments dont au moins l’emplacement pour insérer les cartes SIM et mémoire puisqu’il est tout à fait possible que le son soit géré de manière tactile. Reste donc à savoir si le constructeur va continuer à développer son concept ou se tourner vers d’autres idées plus ou moins originales.