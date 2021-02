Les Samsung Galaxy A52 5G et Galaxy A72 auront des écrans 90 ou 120 Hz

Alors que l’annonce officielle pour les futurs smartphones Samsung Galaxy A52 et Galaxy A72 ne devrait plus tarder maintenant, une nouvelle fuite fait état de la fréquence de rafraîchissement des deux appareils. Ils profiteront d’écran à 90 ou 120 Hz, selon le modèle choisi afin d’offrir la possibilité de défilements fluides et une meilleure réactivité avec les jeux.

Après les annonces concernant les modèles les plus haut de gamme, la série Galaxy S21, le renouvellement des smartphones de milieu de gamme ne devrait plus tarder. Il est symbolisé notamment par les Galaxy A52, Galaxy A52 5G et Galaxy A72 dont nous connaissons déjà quelques caractéristiques techniques. Mais une nouvelle information permet d’en préciser certaines comme les détails de leur écran.

Une histoire de processeur ?

Les Samsung Galaxy S21 profitent d’un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Galaxy A52 devrait être décliné en version 4G et 5G. Cela ne serait pas le cas pour le Galaxy A72 qui profiterait uniquement de la 4G. Selon le site Sammobile, Le Samsung Galaxy A52 et le Galaxy A72 seront équipés d’un écran avec une fréquence de 90 Hz. La version 5G du Galaxy A52 pourrait même bénéficier d’une fréquence de 120 Hz, une première pour un appareil de milieu de gamme chez le constructeur sud-coréen. Ce dernier mobile serait animé par une puce Qualcomm Snapdragon 750G alors que les autres, le Galaxy A52 4G et le Galaxy A72 seront dotés d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G.

Quelles autres caractéristiques techniques attendues ?

Les autres caractéristiques attendues pour le futur Samsung Galaxy A52 5G sont un écran FHD+ Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces, 6 ou 8 Go de RAM avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage, une caméra principale de 64 mégapixels, un capteur photo ultra grand-angle de 12 mégapixels et deux autres objectifs de 5 mégapixels pour les photos macro et le calcul de la profondeur de champ. La caméra frontale embarquerait un capteur de 32 mégapixels. Il y aurait une batterie d’une capacité de 4500 mAh et un lecteur d’empreinte serait installé sous l’écran. Le mobile serait animé par Android 11 avec une surcouche logicielle One UI 3.1. Le Samsung Galaxy A52 5G pourrait être annoncé à un prix de 450 dollars environ et 400 dollars environ pour la version 4G.