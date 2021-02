PROMO : où acheter l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini au meilleur prix ?

Beaucoup d’entre vous rêvent de s’offrir le dernier iPhone 12 mais peuvent être freinés par son prix qui reste assez élevé. Bonne nouvelle, il est possible de trouver l’iphone 12 en promotion chez certains marchands ou encore de profiter de facilités de paiement pour acheter votre futur smartphone sans vous ruiner. On a recensé dans cet article les bons plans concernant l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini.