Le Sony Xperia 10 III a été aperçu sous Geekbench, une présentation imminente

Sony prépare ses prochains smartphones à venir pour 2021 et le modèle Xperia 10 III pourrait bien être l’un d’entre eux. En effet, il a été aperçu sous Geekbench, l’outil de mesure de performances ce qui signifie qu’une présentation officielle ne devrait plus tarder. En voici tous les détails.

Il y a quelques semaines, nous vous présentions le travail d’un designer qui a pu mettre en ligne des images 3D particulièrement réalistes de ce qui pourrait bien être le prochain Sony Xperia 10 III. Représentant l’entrée de gamme chez le constructeur japonais, il devrait être accompagné d’un Xperia 1 III et d’un Xperia 5 III. Ce modèle a été aperçu sous une capture d’écran réalisée avec l’outil de mesure de performances Geekbench, livrant ainsi (ou venant confirmer) plusieurs caractéristiques, dont son processeur, un Qualcomm Snapdragon 765G.

Un Snapdragon 765G ou un Snapdragon 690 ?

La capture d’écran nous donne les scores de l’appareil Sony A003SO, représentant le Xperia 10 III. Il obtient ainsi 601 et 1821 ce qui correspond à des performances de milieu de gamme. En effet, l’image n’indique pas directement le nom du processeur pas les résultats sont similaires à ceux obtenus par le SoC Qualcomm Snapdragon 765G déjà installé sur de nombreux appareils disponibles sur le marché. C’est d’ailleurs un peu surprenant que le constructeur réutilise une puce 5G qui n’est pas de dernière génération. Certaines rumeurs évoquent plutôt l’intégration de la récente puce Snapdragon 690 5G de Qualcomm.

Quelles autres caractéristiques techniques sont attendues ?

On peut voir que le futur Sony Xperia 10 III sera équipé de 6 Go de mémoire vive depuis la capture d’écran réalisée sous Geekbench. C’est une très bonne nouvelle, car jusqu’ici les mobiles d’entrée de gamme du constructeur n’avaient que 4 Go permettant ainsi d’obtenir une plus grande fluidité et donc une meilleure productivité et vélocité. Enfin, notez que l’appareil sera animé par Android 11. Sinon, le mobile est attendu avec un écran de 6 pouces au format 21:9 avec un capteur photo frontal de 8 mégapixels. Il serait équipé d’un capteur photo principal de 12 mégapixels avec 2 autres de 8 mégapixels pour le grand-angle et téléobjectif.