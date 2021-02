SOLDES : dernière démarque avec les Huawei P40, P40 Pro et Samsung Galaxy S20 FE en promotion

Pour ces derniers jours de soldes, il est encore temps de faire de bonnes affaires et de trouver des smartphones vraiment pas chers. Même les smartphones milieu et haut de gamme profitent de belles promotions en ce moment. Découvrez dès maintenant où vous pouvez trouver les Huawei P40, P40 Pro et le Samsung Galaxy S20 FE au meilleur prix.

Soldes Smartphones : 100€ de remise sur le Samsung Galaxy S20 FE

Pour un Samsung Galaxy S20 FE pas cher, c’est chez RED by SFR qu’il faut aller aujourd’hui. A l’occasion des soldes, l’opérateur propose une remise immédiate de 100€ sur le Galaxy S20 FE. Ainsi, vous pouvez acheter la version 4G de ce téléphone pour 559€ au lieu de 659€. RED vous propose si besoin le paiement en 4 fois sans frais ce qui équivaut à régler 4 mensualités de 139.75€. Cela vous permettra de vous faire plaisir tout en lissant cette dépense sur 4 mois.

Le Samsung Galaxy S20 FE sorti en septembre 2020 est un smartphone qui a tout du haut de gamme tout en restant abordable. Il est doté d’un écran de 6.5 pouces, d’une batterie de 4500 mAh et d’un capteur photo principal de 12 Mpx. Il possède 128 Go de stockage et un processeur Exynos 990.

Pour en savoir, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy S20 FE.

Bon Plan : pack Huawei P40 + Montre connectée Huawei Watch Fit à -18%

On peut constater que le prix du Huawei P40 a fortement chuté chez les marchands depuis sa sortie. Proposé il y a un an à 799€, il a déjà perdu 300€. Il est donc possible de s’offrir ce smartphone haut de gamme pour un petit prix tout en profitant de ses belles performances. Pour faire une bonne affaire aujourd’hui rendez-vous sur le site de la FNAC. Vous pourrez l’acheter pour 449€ seulement au lieu de 549€ avec en prime dans le pack une montre connectée Huawei Watch Fit. Profitez de -18% de réduction sur ce pack.

Le Huawei P40 est sorti en mars 2020. Il est équipé d’un écran Oled de 6.1 pouces, d’un capteur photo principal de 50 Mpx et d’une batterie de 3800 mAh. Côté processeur, il embarque une puce Kirin 990 épaulé par 8 Go de mémoire vive et d’un espace de stockage de 128 Go.

Pour en savoir, consultez la fiche technique du Huawei P40.

- 400€ de remise immédiate sur le Huawei P40 Pro

Les promotions sur les smartphones haut de gamme continuent pendant ces soldes 2021 ! Le Huawei P40 Pro a su en profiter sur le site de Boulanger. Il est en effet proposé à -36% de réduction actuellement, soit 699€ au lieu de 1099€. Profitez d’une remise immédiate de 400€. Un paiement en plusieurs fois est proposé par le marchand ainsi qu’une garantie de 2 ans pièces et main d’œuvre.

Le Huawei P40 Pro est sorti en même temps que le Huawei P40. Ils présentent de nombreuses caractéristiques communes.

Pour en savoir, consultez la fiche technique du Huawei P40 Pro.