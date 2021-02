BIG RED : Trois nouveaux forfaits mobiles dès 5€ par mois chez RED by SFR !

L’opérateur RED by SFR sort aujourd’hui trois nouvelles offres promotionnelles sur ses forfaits sans engagement allant de 5Go à 200Go d’Internet pour satisfaire toutes les envies ! Intéressés ? Faites vite, ces offres sont valables seulement jusqu’au 18 février, 23h59 ! On vous les présente dans cet article.

Forfait RED 5Go à petit prix

Avec le forfait RED 5Go, vous pouvez profiter des appels, SMS et MMS en illimité que vous soyez en France ou à l’étranger* ainsi que de 6Go d’Internet supplémentaires à l’enveloppe data dédiée pour la France (5Go), pour que vous puissiez rester connecté depuis l’Union européenne et les DOM ! Notez que lorsque vous appelez depuis la France, vous bénéficiez de l’illimité également vers les numéros des DOM (hors Mayotte). L’ensemble de ces garanties vous coûteront la modique somme de 5€/mois !

L’offre BIG RED est de retour pour seulement deux jours !

Internautes ultra-connectés, vous allez apprécier ces deux offres BIG RED de 100Go et 200Go qui bénéficient toutes deux de belles réductions, sans limites de durée – sauf si vous changez d’offre bien entendu.

Forfait RED 100Go : 7€/mois de réduction

L’offre RED 100Go est au prix de 13€/mois au lieu de 20€ ! À ce tarif, vous bénéficiez de 12Go d’Internet supplémentaires pour votre connexion depuis l’étranger. Vous pourrez également appeler ainsi qu’envoyer SMS et MMS comme bon vous semble depuis la France, l’UE et les DOM.

En résumé, l’offre RED 100Go c’est :

13€/mois au lieu de 20€/mois

100Go d’Internet en France + 12Go utilisables depuis l’UE et les DOM

en France utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Forfait RED 200Go : 10€/mois de réduction

C’est l’équivalent de 120€ d’économie par an que vous faites avec l’offre RED 200Go du moment ! En effet, votre forfait vous sera facturé à 15€/mois au lieu de 25€ pour bénéficier de 15Go d’Internet depuis l’étranger* en plus des 200Go prévus pour la France. Vous profiterez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications en France, mais aussi depuis l’UE et les DOM.

En résumé, l’offre RED 200Go c’est :

15€/mois au lieu de 25€/mois

200Go d’Internet en France + 15Go utilisables depuis l’UE et les DOM

en France utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*Union européenne et DOM