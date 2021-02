Xiaomi Mi 11 contre Samsung Galaxy S21, lequel est le meilleur ?

Les téléphones portables les plus haut de gamme de Xiaomi et de Samsung sont maintenant disponibles. Mais entre le Mi 11 et le Galaxy S21, lequel est le meilleur ? Voici quelques éléments de réponse qui devraient vous permettre d’y voir plus clair.

Le design est un peu l’affaire de goût. Toutefois, il faut noter que le Samsung Galaxy S21 est proposé dans des coloris très intéressants et avec un bloc photo particulièrement visible qui revient vers le profil marquant une rupture avec les autres appareils. Pour sa part, le Mi 11 est plus classique mais présente la particularité d’avoir un écran incurvé sur les 4 bords et pas seulement à gauche et à droite. Celui du S21 est plat. C’est un sérieux élément différenciateur entre les deux mobiles. Le S21 pèse 169 grammes contre 196 grammes pour le Mi 11.

Des écrans d’un très haut niveau

L’écran du Mi 11 mesure 6,81 pouces sur une dalle AMOLED avec une définition de 1440x3200 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Chez Samsung, l’appareil profite d’une dalle Dynamic AMOLED 2X mesurant « seulement » 6,2 pouces mais aussi avec la même définition que le Mi 11 donc une très belle densité de pixels et aussi 120 Hz. Les deux sont compatibles avec la norme HDR10+ afin de profiter des scènes détaillées dans les zones sombres. Côté connectivité, ils sont tous les deux Wi-Fi 6E autorisant des débits très rapides. Ils sont compatibles 5G, NFC et peuvent accueillir deux cartes SIM. Le S21 ne peut pas supporter de cartes mémoires ce qui peut être bloquant.

Des plateformes presque équivalentes

Le Xiaomi Mi 11 est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 qui surpasse légèrement le SoC Samsung Exynos 2100 installé sur le Samsung Galaxy S21. Les deux embarquent une capacité de 8 Go en mémoire vive utilisant le système UFS 3.1 pour des échanges très rapides aussi bien en écriture qu’en lecture. La batterie du Mi 11 fait 4600 mAh contre 4000 mAh pour le mobile sud-coréen. Ce dernier se charge à 25 Watts, sans fil et propose la charge inversée. Samsung ne livre pas de chargeur avec le mobile. Mais c’est le Mi 11 qui est le plus intéressant sur ce point avec une possibilité de charge à 55 Watts avec un fil, à 50 Watts par induction et à 15 Watts pour la charge inversée. À la différence de son concurrent du jour, le chargeur est inclus.

Et pour la photo, quelles configurations ?

Enfin, la partie photo est importante pour de plus en plus d’utilisateurs. Ainsi, le Samsung Galaxy S21 dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels accompagné de 2 capteurs de 12 mégapixels dont un pour le grand-angle. Le capteur frontal est un 10 mégapixels. Pour le Mi 11, on peut compter sur la présence d’un module de 108 mégapixels, identique au Galaxy S20 Ultra, qui est associé à un capteur de 13 mégapixels pour le grand-angle et un objectif de 5 mégapixels. Pour se prendre en selfie, il y a une caméra de 20 mégapixels. Les deux smartphones sont capables d’enregistrer des séquences avec une définition 8K.