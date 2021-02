Vente privée : un iPhone 7 ou iPhone 8 offert avec un forfait Free Mobile

Que diriez-vous d’obtenir gratuitement un iPhone reconditionné offert, au choix parmi une sélection ? C’est possible avec la vente privée de Free Mobile sur Veepee, valable jusqu’au 20 février, 8h00 ! On vous explique l’offre « iPhone reconditionné offert + forfait Free » dans cet article.

Un smartphone reconditionné offert : iPhone 7 / iPhone 8

La livraison de votre smartphone sélectionné est assurée en 72H et gratuite ! Aussi, sachez que ces iPhones ont été testés, réparés et réinitialisés pour vous garantir une utilisation optimale. De plus, vous bénéficiez d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.

L’iPhone 7 reconditionné Très bon état

Vous aurez le choix parmi 4 coloris : argent, noir, or ou or rose. Son écran lumineux de 625 cd/m² Rétina HD de 4.7 pouces est doté d’une résolution de 1334 x 750 px. Côté média, vous pourrez stocker vos photos et vidéos jusqu’à 32Go. Pour réaliser ces dernières, vous bénéficierez d’un capteur de 12 Mpx avec une ouverture focale de 1,8. Pour vos selfies, le capteur frontal propose quant à lui, une résolution de 7 Mpx. Concernant la batterie, sa capacité est de 1960 mAh.

Son reconditionnement classé « très bon état » signifie que l’on peut éventuellement trouver quelques microrayures sur l’écran et la coque.

L’iPhone 8 reconditionné Bon état

De coloris gris sidéral, l’iPhone 8 bénéficie des mêmes avantages en termes de résolution d’écran et d’appareils photos avec pour sa part un espace de stockage plus élevé, d’une capacité de 64Go. La batterie quant à elle, a une capacité de 1821 mAh.

Son reconditionnement classé « bon état » signifie que l’écran et la coque peuvent avoir des rayures ne dépassant pas 10mm et ne gênant en rien l’utilisation du smartphone.

Forfait Free Mobile à 19.99€/mois

Vous l’aurez compris, pour obtenir votre iPhone gratuitement, vous devez souscrire au forfait Free et vous engager pour une durée minimale de 24 mois. Le tarif de ce forfait s’élève à 19.99€/mois sauf si vous êtes abonnés à la Freebox. Dans ce cas, vous paierez votre forfait 15.99€/mois. Enfin, si vous êtes clients de la Freebox Pop, votre forfait ne vous coûtera plus que 9.99€/mois !

Le forfait Free vous offre les garanties suivantes :

150Go en 5G / 100Go en 4G d’Internet + Free WiFi illimité pour les non-abonnés ou Internet 5G/4G illimité pour les abonnés Freebox en France

/ 100Go en 4G d’Internet + pour les non-abonnés ou pour les abonnés Freebox en France 25Go d’Internet depuis l’Europe, les DOM et de nombreux pays*

d’Internet depuis l’Europe, les DOM et de nombreux pays* Depuis la France : appels illimités vers de nombreuses destinations*, SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

Appli Free Ligue 1 – Uber Eats

*de nombreux pays sont inclus, renseignez-vous !