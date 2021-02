Le flagship Xiaomi Mi 11 disponible en France à partir de 749 € dès le 9 mars 2021

Après une présentation officielle en Chine en décembre dernier puis à l’internationale la semaine passée, le constructeur Xiaomi a pris la parole pour la France afin de donner les détails concernant la commercialisation du smartphone Mi 11, mais encore une fois, malheureusement pas pour ses déclinaisons. En voici tous les détails.

Le 29 décembre 2020, le constructeur chinois Xiaomi levait officiellement le voile sur le Mi 11, l’un de ces modèles les plus haut de gamme. Ensuite,la marque a annoncé les détails techniques ainsi que les fonctionnalités pour l’Europe. Aujourd’hui, Xiaomi dévoilait sa stratégie commerciale pour sa mise en vente sur le marché français. Le Mi 11 sera disponible en précommande à partir du 23 février 2021. Il sera proposé dans sa configuration 8+128 Go au prix de 749 € sur le site Internet du fabricant. Il est ainsi proposé 110 € moins cher qu’un Samsung Galaxy S21, par exemple. La période de précommande aura lieu jusqu’au 9 mars, date de la disponibilité en boutique et en ligne du téléphone portable. Pendant ce temps, les personnes qui précommandent pourront obtenir un cadeau supplémentaire. En outre, pour tout achat, Xiaomi permet de payer en plusieurs fois sans frais, autorise la réparation gratuite de l’écran une fois et pendant un an.

Un smartphone comme caméra de cinéma ?

Rappelons les caractéristiques techniques ainsi les principales fonctionnalités du Xiaomi Mi 11. L’une des plus remarquables sur ce nouveau téléphone portable, c’est sa capacité à filmer dans différentes conditions et notamment celles où il manque le plus de lumière. Le smartphone profite d’un nouveau capteur de 108 mégapixels qui est associé à un capteur de 13 mégapixels ultra grand-angle de 123 degrés. Il y a également un objectif télémacro qui gère à la fois du zoom et des prises de vue en mode macro. Plusieurs modes d’enregistrement vidéo sont proposés afin d’aller plus dans la créativité. Par exemple, la fonction Magic zoom permet de créer un effet agrandissant de l’arrière-plan. L’effet Freeze Frame sert à mettre en pause une partie de l’image. Comptez sur la fonction Parallel World pour filmer à la manière d’un kaléidoscope et sur Time Freeze pour marquer certains points de la séquence avec des arrêts sur image. Le mode Night Timelapse permet de faire des scènes de nuit en Timelapse et Slow Shutter est utilisable pour donner un arrière-plan artistique à vos portraits. L’une des particularités du Mi 11 est qu’il propose à la fois des modes Night Mode sur le capteur principal, mais aussi sur celui de l’ultra grand-angle et sur le capteur frontal ce qui est assez rare étant donné que la plupart des constructeurs se contente d’un seul objectif. Le Mi 11 enregistre des vidéos en HDR10+ afin de tenter la concurrence avec l’iPhone capable de filmer en Dolby Vision.

Un écran AMOLED 120 Hz compatible HDR10+ et incurvé sur les 4 bords

Le Mi 11 est équipé d’un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en mode adaptatif ce qui lui permet de régler automatiquement la fréquence selon l’application utilisée. Ainsi, la consommation de la batterie est moindre qu’avec un seul mode 120 Hz, gourmand en énergie. L’écran supporte la norme HDR10+ sur 10 bits afin d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs. Le fabricant annonce une luminosité maximale de 1500 nits ce qui en fait l’un des plus lumineux du marché. La surface d’affichage mesure 6,81 pouces en diagonale et propose une définition de 1440x3200 (WQHD+). Notez la particularité de son caractère incurvé sur les 4 bords, à l’image du Huawei P40 Pro.

Un Snapdragon 888, mais une recharge très rapide à 55 Watts, sans fil à 50 Watts et inversée

Le processeur Qualcomm Snapdragon 888 installé sur le Xiaomi Mi 11 est couplé à 8 de mémoire vive et accompagné de 128 ou 256 Go d’espace de stockage. La RAM est à la fréquence 3200 Mhz et on peut compter sur la norme UFS 3.1 pour le mémoire interne autorisant de très grandes vitesses en écriture comme en lecture. La batterie a une capacité de 4600 mAh. Pour la recharger, Xiaomi propose plusieurs options très rapides, dont le mode filaire à 55 Watts ou sans fil à 50 Watts. C’est le mobile qui se recharge le plus vite en mode sans fil. Enfin, notez qu’il est possible d’utiliser la charge inversée pour redonner un peu de batterie à un accessoire ou au mobile d’un ami ou d’un collègue dans le besoin. L’appareil est compatible avec le Wi-Fi 6E. Compatible avec la nouvelle norme Bluetooth 5.2, le Mi 11 peut se connecter simultanément avec deux appareils comme des enceintes ou des casques pour profiter d’un son stéréo ou de l’audio à plusieurs. La marque chinoise a fait appel à Harman Kardon (une filiale de Samsung) pour l’aider à concevoir le circuit audio et surtout les haut-parleurs intégrés dans le Mi 11. L’appareil est certifié Hi-Res.

Le Mi 11 est animé par le système Android 11 avec une surcouche logicielle MIUI 12.5. Celle-ci offre la possibilité de désinstaller des applications natives et de masquer un nombre réduit d’applications gravées dans le système. Xiaomi a récemment annoncé que la surcouche sera déployée aussi sur les modèles précédents, notamment les mobiles de la série Mi 10. Le Mi 11 mesure 164,3x74,6x8,06 mm pour un poids de 196 grammes. Officiellement non certifié IP68, il n’est pas étanche, comme son prédécesseur.

En Chine, le Mi 11 a été annoncé livré sans chargeur, comme les nouveaux iPhone 12 d’Apple et les Samsung Galaxy S21. Pour le marché français, Xiaomi propose un chargeur 55 Watts dans la boîte. Les écouteurs sont également de la partie, une obligation de la loi française. Le mobile sera décliné en gris ou en bleu. Le smartphone Xiaomi Mi 11 sera disponible à 749 € pour la configuration 8+128 Go à partir du 23 février en précommande avec un accessoire offert, puis à partir du 9 mars en boutique. La version 8+256 Go sera proposée à un prix de 799 €.