BON PLAN : Le forfait mobile 3Go à moins de 4€ sur Orange ou SFR

Si vous n’avez pas encore jeté votre dévolu sur l’un des forfaits neutres en CO2 de l’opérateur qui s’ajuste à votre consommation, vous avez jusqu’au 23 février inclus, pour le faire ! Le forfait Le petit saura ravir les petits budgets et les consommations raisonnables de data ! Nous vous le présentons dans cet article.

Forfait Le petit à petit prix en plus d’être écologique !

L’opérateur Prixtel s'est lancé dans un projet écologique ambitieux : compenser 100% des émissions de CO2 provoquées par l’utilisation des forfaits mobiles en plantant des milliers d’arbres et en participant ainsi à la reforestation du territoire français. Si vous souhaitez contribuer à cet engagement pour un environnement durable, lancez-vous en souscrivant au forfait Le petit, neutre en CO2 !

Concernant le tarif, Prixtel vous offre jusqu’à demain soir la possibilité de bénéficier de 6€ de réduction chaque mois sur l’ensemble de son forfait Le petit les 12 premiers mois d’abonnement.

En plus, Prixtel vous offre le choix parmi les réseaux Orange et SFR. Vous pourrez ainsi sélectionner le réseau qui couvre le mieux votre lieu de résidence pour une utilisation plus efficace au quotidien. Notez enfin que les forfaits Prixtel sont sans engagement vous permettant de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

Que propose le forfait Le petit ?

Le forfait Le petit vous permet de bénéficier chaque mois de 10Go d’Internet, dédiés à votre connexion depuis l’Union européenne et les DOM, et ce, quel que soit le palier data sélectionné. Vous pourrez également communiquer sans vous limiter que vous soyez en France, au sein de l’UE ou encore dans les DOM.

En résumé, le forfait Le petit c’est :

Jusqu’à 3Go : 3.99€/mois pendant 1 an, puis 9.99€/mois

De 3Go à 5Go : 6.99€/mois pendant 1 an, puis 12.99€/mois

De 5Go à 10Go : 8.99€/moi s pendant 1 an, puis 14.99€/mois

10Go d’Internet utilisables depuis l’UE et les DOM

Depuis la Métropole, l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Besoin de plus de data ? Rassurez-vous, Prixtel propose deux autres forfaits, neutres en CO2 également en promotion jusqu’au 23 février inclus. Le forfait Le grand propose jusqu’à 60Go à partir de 9.99€/mois et le forfait Le géant offre jusqu’à 200Go d’Internet en 4G/5G, à partir de 14.99€/mois.

