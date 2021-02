SOLDES : 3 smartphones Xiaomi à moins de 250€ avec un code promo exclusif chez Rakuten seulement aujourd’hui

Aujourd’hui seulement, pour la prolongation des soldes smartphones, Rakuten propose en plus des ses prix promo un code de réduction exclusif. Avec le code RAKUTEN7, valable seulement ce mercredi 17 février 2021, 7 euros vous sont offerts pour toute commande de 49 euros minimum. C’est donc le bon moment pour acheter un téléphone Xiaomi à moins de 250€. On vous a sélectionné 3 offres à ne pas rater !

Soldes smartphone : Xiaomi Redmi Note 8 à 137€ avec le code RAKUTEN7

Pendant les soldes chez Rakuten, c’est un festival de promotions sur les smartphones ! On trouve de nombreux smartphones Xiaomi pas cher dont le Xiaomi Redmi Note 8 ! En profitant du code exclusif RAKUTEN7 valable seulement aujourd’hui, bénéficiez de 7€ supplémentaires de remise sur le prix affiché. Ainsi, payez votre Xiaomi Redmi Note 8 137.87€ au lieu de 259€. Attention, demain il sera trop tard !

Le Xiaomi Redmi Note 8 est doté d’un écran de 6.3 pouces, d’une batterie de 4000 mAh et d’un quadruple capteur photo. Il embarque un processeur Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de RAM et d’une mémoire interne de 64 Go.

Xiaomi Redmi Note 9S à moins de 170€ avec le code promo RAKUTEN7

Pour un smartphone Xiaomi à moins de 200€, c’est chez Rakuten qu’il faut vite aller aujourd’hui ! Vendu habituellement à 249€, le Xiaomi Redmi Note 9S est soldé à 174.65€ aujourd’hui. Mais le bon plan ne s’arrête pas là car si vous utilisez le code exclusif RAKUTEN7, bénéficiez de 7€ de remise supplémentaire. Votre Xiaomi Redmi Note 9S ne vous coûtera que 167.65€ !

Le Xiaomi Redmi Note 9S séduit par son petit prix, sa batterie puissante de 5020 mAh et son quadruple capteur photo. Il embarque un SoC Snapdragon 720G épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Xiaomi Redmi Note 9S.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro à 212.99€

Le troisième smartphone Xiaomi à moins de 250€ proposé aujourd’hui par Rakuten est le Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Grâce au code promo exclusif RAKUTEN7, le Redmi Note 9 Pro passe de 299€ à 212.99€ seulement ! C’est le moment de craquer pour un smartphone Xiaomi pas cher.

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est équipé d’un écran de 6.67 pouces, d’une batterie puissante de 5020 mAh et d’un quadruple capteur photo. Côté processeur, il est doté d’une puce Snapdragon 720 G, de 6 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Xiaomi Redmi Note 9S Pro.