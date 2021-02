Le prochain smartphone haut de gamme chez realme marquera le début d’une nouvelle série : GT

Nous en savons un tout petit peu plus sur l’un des prochains flagship de la marque realme dont l’un des responsables a laissé entendre qu’il marquerait le début d’une toute nouvelle série phare. Il s’agira très certainement de la série realme GT. Voici pourquoi.

C’est sur le réseau social chinois Weibo que l’un des responsables de la société realme a publié un billet indiquant qu’une nouvelle série de flagship est en approche. Il y est fait mention « Keep Racing ! » et on peut voir dans le message une photo d’une voiture miniature Nissan GT-R. Cette piste d’une série GT se confirme lorsqu’on sait que des photos d’un smartphone realme ont été publiées lors de son passage auprès de l’organisme de certification des appareils électroniques chinois, TENAA. En effet, celles-ci montrent un mobile portant la marque GT dans son dos.

A quelles autres caractéristiques techniques faut-il s’attendre ?

Début décembre, juste après la présentation de son nouveau processeur pour les mobiles haut de gamme, le Snapdragon 888 de Qualcomm, realme n’avait pas caché son intention d’intégrer celui-ci dans ses futurs flagships. Aussi, il est donc logique de penser que la série realme GT en profitera. En outre, le site gsmarena a réussi à se procurer des photos de ce qui pourrait être le realme GT et présentant un bloc optique à l’arrière avec 3 capteurs. Parallèlement, un pronostiqueur sérieux, Digital Chat Station a récemment publié sur Internet un billet présentant ce qui pourraient être des détails sur le futur realme GT. Selon lui, il aurait un écran plat (à défaut d’être incurvé), un système de recharge ultra rapide et il serait particulièrement fin. La charge pourrait effectivement être de 125 Watts, grâce à la technologie UltraDart présenté l’été dernier par le constructeur.

Pour le reste, les rumeurs font état de la présence d’un capteur photo principal de 64 mégapixels accompagné d’un autre capteur de 13 mégapixels pour les photos ultra grand-angle et un téléobjectif de 13 mégapixels. Une batterie d’une capacité de 5000 mAh est attendue ainsi qu’un écran ayant une fréquence de 120 Hz. Le mobile embarquerait 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage interne. Il serait animé par Android 11 avec une surcouche realme UI 2.0.