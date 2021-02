Motorola étoffe sa proposition pour l’entrée de gamme avec les nouveaux Moto g10 et g30

La marque Motorola continue de développer son offre autour des smartphones de toutes gammes. Ainsi, en ce début d’année 2021, le fabricant présente deux nouveaux appareils, le g10 et le g30 qui sont affichés à moins de 200 € embarquant une large batterie, une configuration photo à 4 capteurs et un écran 90 Hz pour des défilements fluides.

Motorola souhaite toucher un public aussi large que possible et, pour cela, propose sur le marché des mobiles plutôt équilibrés à prix doux. C’est encore le cas, semble-t-il, avec les deux nouveautés annoncées par le fabricant qui viennent renforcer la proposition d’entrée de gamme et de téléphones portables abordables. Alors, en attendant, un potentiel Motorola Ibiza et après le Motorola Edge S présenté en Chine, les g10 et g30 seront disponibles dès le début du mois de mars 2021.

4 capteurs photo au dos

Malgré le fait qu’il s’agisse de téléphones portables particulièrement abordables, cela ne les empêche pas de proposer une impressionnante configuration pour les photos. En effet, le g30 est équipé d’un capteur photo principal de 64 mégapixels avec la technologie Quad Pixel permettant d’obtenir des photos extrêmement détaillées et lumineuses grâce à sa grande sensibilité à la lumière. Il est accompagné d’un autre capteur de 8 mégapixels pour le grand-angle et deux autres capteurs de 2 mégapixels pour les photos macro et pour le calcul de la profondeur de champ afin d’optimiser les portraits. Le g10, pour sa part, profite d’un capteur principal de 48 mégapixels aussi avec la technologie Quad Pixel et des mêmes capteurs que le g30.

Des SoC Qualcomm alimentés par une batterie de 5000 mAh

Les deux appareils sont alimentés par une puce Qualcomm Snapdragon 662 pour le g30 et Snapdragon 460 pour le g10. Tous les deux disposent d’une mémoire vive de 4 Go. Le g10 offre un espace de stockage de 32 Go extensibles alors qu’il est de 64 Go sur le g30. Tous les deux sont équipés d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Cela devrait leur permettre de tenir deux jours avec une seule charge. Pas de charge spécialement rapide ici puisque le g30 se charge à 15 Watts et le g10 à 10. Leur écran mesure 6,5 pouces en diagonale s’appuyant sur une dalle IPS qui devait proposer une bonne luminosité et de larges angles de vision. La surface d’affichage propose une définition de 720x1600 pixels dans les deux cas, mais le g30 profite, en plus d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Les deux téléphones sont compatibles 4G, Wi-Fi 5, NFC et sont dotés d’une prise audio jack 3,5 mm. Les g10 et g30 supportent deux cartes SIM.

Les téléphones portables Motorola g10 et g30 utilisent Android 11 avec l’interface My UX développée par le fabricant, mais qui n’est pas à proprement parlé une surcouche étant donné que le système est livré dans sa version la plus pure, à l’image des Google Pixel. On y retrouve les gestes intégrés dans les mobiles de la marque depuis plusieurs mois comme le fait de secouer l’appareil pour allumer la lampe-torche, d’ouvrir l’appareil photo avec deux rotations du poignet, etc.

Le nouveau smartphone Motorola Moto g10 sera disponible début mars pour 160 € environ. Comptez sur un prix de 200 € environ pour le Moto g30.