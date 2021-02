Profitez des nouvelles promotions sur les forfaits B&You chez Bouygues Telecom !

Jusqu’à demain, jeudi 18 février, 23h59, Bouygues Telecom met en avant de nouvelles offres promotionnelles sur ses forfaits B&You : de 5Go à 200Go à moins de 15€/mois ! Nous vous les présentons dans cet article.

L’essentiel et plus de data pour 4.99€/mois

L’opérateur Bouygues Telecom propose un forfait idéal pour un usage raisonnable d’Internet au prix de 4.99€/mois ! Vous profiterez ainsi de 5G d’Internet que vous soyez en France, dans l’Union européenne ou dans les DOM. Vous bénéficierez également de l’illimité pour pouvoir appeler et envoyer des SMS/MMS à votre guise depuis l’ensemble de ces destinations. Précisons que vos appels et SMS seront illimités depuis la France vers les numéros métropolitains, mais également vers ceux des DOM ! De plus, l’application B.tv s’invite à votre forfait, vous pourrez en profiter à tout moment !

Bien entendu, ce forfait est sans engagement. Vous pourrez ainsi résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez, sans aucuns frais.

Le plein de data à moins de 15€/mois

Bouygues Telecom pense aux internautes ultra-connectés en proposant ces deux forfaits B&You : 100Go et 200Go ; tous deux sont également sans engagement. Vous bénéficierez des mêmes conditions pour vos communications, qu’elles soient en France ou à l’étranger*, à savoir l’illimité !

Le tarif du forfait B&You 100Go s’élève à 12.99€ chaque mois. À ce prix, vous profitez de 100Go d’Internet lorsque vous êtes en France, dont 12Go que vous pouvez utiliser lors de vos séjours en Europe ou dans les DOM.

Le forfait B&You 200Go coûte, quant à lui, la somme de 14.99€/mois. Il vous permet de vous naviguer sur la toile à hauteur de 200Go chaque mois depuis France et de profiter de 15Go (inclus) pour rester connecter depuis l’étranger.

En résumé, si vous souhaitez un forfait mobile avec le plein de data, Bouygues Telecom vous donne le choix parmi les forfaits suivants :

B&You 100Go : 12.99€/mois / 100Go en France, dont 12Go utilisables à l’étranger*

/ 100Go en France, utilisables à l’étranger* B&You 200Go : 14.99€/mois / 200Go en France, dont 15Go utilisables à l’étranger*

Avantages communs aux deux forfaits :

Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et vers les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*Europe et DOM