Samsung Galaxy A02s et Galaxy A12 : où les trouver au meilleur prix ?

Deux nouveaux smartphones de la marque Samsung viennent de sortir, il s’agit du Galaxy A12 et du Galaxy A02s. Deux smartphones d’entrée de gamme et à moins de 200€. Déjà disponibles et déjà à des prix différents chez les marchands qui les proposent. On vous dit maintenant où les acheter pour les obtenir au meilleur prix !

Samsung Galaxy A02s pas cher : 153€ chez Rakuten Le Samsung Galaxy A02s est un smartphone accessible en termes de prix et très polyvalent. Il pourrait en effet rejoindre le top des meilleurs smartphones à moins de 200€ cette année. Disponible depuis peu, vous le trouverez chez différents marchands entre 153€ et 215€. Alors pour un Samsung Galaxy A02s pas cher, nous vous conseillons d’aller tout de suite chez Rakuten qui le propose actuellement à 153.90€. C’est là que vous le trouverez au meilleur prix. Le Samsung Galaxy A02s est doté d’un grand écran Infinity-V HD+ de 6.5 pouces, d’une batterie puissante de 5000 mAh. Il est compatible avec la charge rapide 15W. Pour la photo, il est équipé d’un triple capteur photo dont un capteur principal de 13 Mpx. Côté processeur, il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 450 épaulé par 3 Go de RAM et un espace de stockage interne de 32 Go. Samsung Galaxy A12 au meilleur prix chez Amazon Le Samsung Galaxy A12, disponible depuis quelques heures seulement, est lui aussi un smartphone d’entrée de gamme très accessible en termes de prix. Il rejoindra probablement prochainement le classement des meilleurs smartphone Samsung à acheter en 2021. Proposé au prix de 189€ sur le site du constructeur Samsung, vous pourrez néanmoins le trouver à un prix moins élevé chez Amazon. C’est chez ce marchand que vous devez aller pour un Galaxy A12 pas cher. Il est en effet affiché à 165€ seulement. Le Samsung Galaxy A12, comme le Galaxy A02s possède un grand écran Infinity-V HD+ de 6.5 pouces et une batterie puissante de 5000 mAh. Il se différencie de l’A02s par son appareil photo car il est équipé d’un capteur arrière principal de 48 Mpx et d’un capteur frontal de 8 Mpx. Il propose en plus un ultra grand-angle de 5 Mpx. Il embarque un processeur Helio P35 et dispose d’un espace de stockage interne de 64 Go.