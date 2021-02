Le Microsoft Surface Duo est disponible à partir d’aujourd’hui en France dès 1549 €

Disponible depuis plusieurs mois aux États-Unis et après l’annonce de son arrivée en France, le premier téléphone portable à double écran de Microsoft, Surface Duo est désormais proposé à la vente à partir de 1549 €. En voici tous les détails.

Jusqu’ici le smartphone à double écran sous Android, Microsoft Surface Duo n’était disponible qu’aux États-Unis. Depuis aujourd’hui, il est possible de se le procurer dans l’une des enseignes Fnac ou Darty ainsi que sur le site du fabricant, Microsoft. Il est décliné selon deux configurations avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne, à 1549 € pour le premier et à 1649 € pour la deuxième version. Le reste des composants est strictement identique.

Le Microsoft Surface Duo reprend le principe du double écran utilisé par la marque ZTE pour son Axon M DualScreen ou le LG G8X ThinQ que nous n’avons jamais pu voir sur le marché français. Cette fois-ci, le design semble beaucoup plus soigné que les modèles commercialisés par les constructeurs chinois et sud-coréen. L’appareil appartient à la famille des ordinateurs portables/tablettes tactiles Surface chez Microsoft. Il est logiquement nommé Duo par rapport à ses deux écrans AMOLED de 6,5 pouces qui sont joints par une charnière particulièrement robuste, selon le constructeur. Les deux écrans sont capables d’afficher une définition de 1800x1350 pixels de manière individuelle afin d’arriver à une zone d’affichage de 1800x2700 pixels sur 8,1 pouces en diagonale lorsque le mobile est totalement déployé. On atteint ainsi une densité de pixels de 401 ppi.

Ses autres caractéristiques techniques

Le smartphone à double écran Microsoft Surface Duo est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 855 couplé à 6 Go de mémoire vive. Sa batterie a une capacité de 3577 mAh. Elle se charge à l’aide du bloc d’alimentation 18 Watts livré avec. Il dispose d’un seul capteur photo de 11 mégapixels qui permet de filmer avec une définition FHD ou Ultra HD à 60 images par seconde avec la possibilité d’activer un mode HDR. L’appareil est compatible Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 et 4G+. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le profil afin de protéger l’accès.

Il fonctionne sous Android 10 avec une optimisation de l’interface graphique pour exploiter au mieux les deux écrans, nous précise la firme de Redmond. Les applications Microsoft ont été optimisée ainsi que certaines autres comme TikTok, par exemple. Le mobile mesure 145,2x93,3x9,6 mm lorsqu’il est fermé et 145,2x186,9x4,8 mm une fois totalement ouvert. Son poids est de 260 grammes, ce qui représente un « surpoids » de seulement 60 grammes par rapport au poids moyen d’un smartphone avec un seul écran.

Voir l'offre Microsoft Surface DUO chez Darty

Voir l'offre Microsofr Surface DUO chez Fnac