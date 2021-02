Samsung Galaxy A12 et Galaxy A02s, deux mobiles d’entrée de gamme à partir de 159 €

La marque Samsung vient d’annoncer la disponibilité officielle de deux nouveaux téléphones portables d’entrée de gamme portant les références Galaxy A12 et Galaxy A02s afin de remplacer le Galaxy A10 et de concurrencer plus férocement les mobiles Xiaomi ou realme, par exemple. En voici tous les détails.

C’est par la voie d’un communiqué de presse que l’on apprend la sortie commerciale en France de deux nouveaux téléphones portables de la marque Samsung. Baptisés Galaxy A12 et Galaxy A02s, ils se positionnent à l’entrée des gammes de smartphones afin de toucher un public aussi large que possible notamment grâce à des prix particulièrement alléchants puisque débutant à 159 €. Ils embarquent une batterie à 5000 mAh pour tenir deux jours avec une seule charge et disposent de plusieurs capteurs photo afin de tenter de concurrencer les mobiles chinois qui souvent, même pour des modèles d’entrée de gamme propose trois voire quatre objectifs photo à l’image du Xiaomi Redmi 9, Redmi 9T ou realme 7i, par exemple.

Toutes les caractéristiques techniques du Galaxy A12

Le Samsung Galaxy A12 vient remplacer le Galaxy A10. Il s’appuie sur un écran Infinity-V avec une encoche et mesure 6,5 pouces avec une définition de 720x1600 pixels, soit une taille supérieure au Galaxy A10 qui s’affiche sur 6,2 pouces. L’appareil est animé par une puce octo-core Mediatek 6765 avec 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage extensibles grâce à une carte micro SD. C’est nettement mieux que le Galaxy A10 avec ses 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. La configuration photo a également été revue à la hausse avec cette fois-ci la présence de 4 capteurs : 48+5+2+2 avec un module grand-angle, un optimiseur de portrait et un objectif dédié aux photos macro. Pour se prendre en selfie, il faut compter sur le capteur frontal de 8 mégapixels contre 5 mégapixels pour le Galaxy A10.

Une grande batterie pour tenir deux jours

La batterie du Galaxy A12 a une capacité de 5000 mAh, selon le fabricant alors qu’elle est de 3400 mAh sur le Galaxy A10. Le mobile est compatible Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0 et 4G. Il profite d’une prise audio jack 3,5 mm ainsi que d’un lecteur d’empreinte digital installé sur le profil de l’appareil, au niveau du bouton d’alimentation. Il mesure 164x75,8x8,9 mm pour un poids de 205 grammes. Il est animé par Android 10 avec la surcouche logicielle Samsung One UI Core 2.5. Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A12 est disponible pour un prix de 189 €. Il est décliné en noir, bleu ou blanc.

Les caractéristiques du Galaxy A02s

Le Samsung Galaxy A02s est le téléphone le plus abordable du constructeur sud-coréen. Il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 450 cadencée à 1,8 GHz avec 3 Go de mémoire vive et 32 Go d’espace de stockage extensibles grâce à une carte micro SD. Il profite du même que le Galaxy A12 sur 6,5 pouces. Il n’y a pas de lecteur d’empreinte digitale. Car contre, on peut compter sur une batterie de 5000 mAh, comme sur le Galaxy A12 ainsi que sur une compatibilité Wi-Fi, Bluetooth 4.2 et NFC ainsi qu’avec les réseaux 4G. Il embarque une configuration photo à triples capteurs avec un module principal de 13 mégapixels accompagné de deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun pour optimiser les portraits et faire des photos en mode macro. Le mobile mesure 166,5x75,9x9,2 mm pour un poids de 198 grammes. Il est décliné en noir ou en blanc et disponible pour un prix de 159 €.