Quelle promo forfait mobile à 10€/mois choisir : Free Mobile 60Go ou NRJ Mobile 100Go ?

Vous avez un budget maximum de 10€/mois et souhaitez un forfait mobile avec au moins 60Go d’Internet ? Vous hésitez entre les offres promotionnelles des opérateurs Free Mobile et NRJ Mobile ? Pas de panique, nous vous aidons à les départager dans cet article !

Forfaits Free 60Go et Woot 100Go en promotion

Les opérateurs Free Mobile et NRJ Mobile proposent tous deux leur forfait à prix très réduit jusqu’au 23 février, 23h59 ! Sans engagement, vous pourrez résilier l’un ou l’autre de ces abonnements dès que vous le souhaitez et sans frais.

Free Mobile et sa série Free 60Go

L’opérateur vous propose sa Série Free 60Go au prix de 9.99€/mois la première année d’abonnement. Après ce délai, votre forfait passera automatiquement au forfait Free 5G dont le tarif s’élève à 19.99€/mois, avec davantage de garanties bien entendu. La Série Free vous offre l’illimité pour l’ensemble de vos communications, 60Go d’Internet en France et 8Go que vous pouvez utiliser lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM.

NRJ Mobile et son forfait Woot 100Go

NRJ Mobile propose également 10€/mois de réduction pendant un an sur le forfait Woot 100Go. Ainsi, vous paierez votre forfait 100Go 9.99€/mois les 12 premiers mois puis 19.99€. Vous pourrez appeler et envoyer des SMS et MMS sans vous limiter et bénéficier d’une enveloppe data de 10Go utilisables depuis l’étranger (UE et DOM).

Série Free 60Go ou forfait Woot 100Go ?

Il n’est pas évident de choisir parmi ces deux offres mobiles sans engagement de durée, d’autant que leur tarif est identique, mais peut-être que les critères que nous avons sélectionnés feront pencher la balance vers l’un ou l’autre de ces forfaits.

La data : NRJ Mobile est plus généreux ! En effet, celui-ci propose 100Go d’Internet et 10Go utilisables depuis l’étranger (UE et DOM) tandis que Free Mobile ne propose que 60Go depuis la France et 8Go pour la connexion depuis l’Europe et les DOM.

L’ouverture vers les DOM : Free Mobile prend l’avantage ! Depuis la France, Free Mobile ouvre ses appels vers les DOM (hors Mayotte) et ses SMS vers les DOM – en illimité – tandis qu’avec NRJ Mobile, les communications sont certes également illimitées, mais elles se limitent à la Métropole.

La pérennité de l’offre : Tout dépend de vos envies et besoins ! Cependant, le forfait Free Mobile, au bout d’une année, offrira beaucoup plus d’avantages que le forfait NRJ Mobile tels que : une data plus élevée, voire illimitée, en 5G en France, mais aussi à l’étranger (25Go) / de nombreux pays hors UE seront inclus pour les communications et la data dédiée à l’étranger. L’offre NRJ Mobile, de son côté, n’évoluera pas en termes de garanties.