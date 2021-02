Forfait illimité en promo à 3.99€/mois : Prixtel ou Cdiscount Mobile ?

Vous hésitez parmi les offres mobiles des opérateurs Prixtel et Cdiscount Mobile ? Nous vous présentons leur forfait à 3.99€/mois et vous aidons à les départager dans cet article !

Les forfaits à prix mini chez Prixtel et Cdiscount Mobile

Jusqu’au 23 février, 23h59, les opérateurs Prixtel et Cdiscount Mobile mettent en avant leur forfait en promotion à prix mini ! Ces offres sont sans engagement, vous pourrez ainsi résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

Prixtel : forfait Le petit, neutre en CO2

Prixtel propose son forfait Le petit à prix réduit la première année d’abonnement ! Il vous permettra de bénéficier des appels, SMS et MMS en illimité depuis la France, mais aussi depuis l’Union européenne et les DOM. Depuis ces destinations, vous pourrez profiter de 10Go d’Internet, quel que soit le palier data choisi.

Concernant la data et le prix, le forfait Le petit se présente comme suit :

Jusqu’à 3Go : 3.99€€/mois pendant 1 an puis 9.99€

pendant 1 an puis 9.99€ De 3Go à 5Go : 6.99€/mois pendant 1 an puis 12.99€

pendant 1 an puis 12.99€ De 5Go à 10Go : 8.99€/mois pendant 1 an 14.99€

Cdiscount Mobile : 80Go pour 3.99€/mois

Vous avez bien lu, avec Cdiscount Mobile, vous pouvez profiter de 80Go d’Internet pour la somme de 3.99€/mois les 6 premiers mois d’abonnement avant de revenir au tarif initial de 16.99€/mois. Cette promotion vous permet d’économiser 78€, soit l’équivalent de plus de 5 mois de forfait au tarif de base !

La série limitée de Cdiscount Mobile vous offre donc 80Go d’Internet en France, dont 8Go que vous pouvez utiliser lors de vos déplacements au sein de l’UE et des DOM, ainsi que l’illimité pour l’ensemble de vos communications. La Norvège, l’Islande et le Liechtenstein s’invitent à la liste des pays inclus dans votre forfait !

Prixtel ou Cdiscount Mobile ?

Voici quelques critères qui devraient vous aider à faire votre choix parmi les offres mobiles sans engagement des opérateurs Prixtel et Cdiscount Mobile.

La data : Cdiscount Mobile est plus généreux ! Il n’y a pas de doute, l'opérateur offre une enveloppe data beaucoup plus élevée avec ses 80Go d’Internet en France contre les 10Go maximum – jusqu’à 3Go pour être au prix de 3.99€/mois. Pour la data à l’étranger (UE et DOM), il n’y a que 2Go de différence à l’avantage de Prixtel.

La promotion : Cdiscount Mobile vous permet de faire 78€ d’économie les 6 premiers mois contre 72€ la première année chez Prixtel. À terme, le forfait Prixtel vous coûtera moins cher chaque mois cependant, votre enveloppe data ne dépassera pas 10Go pour 14.99€/mois tandis qu’avec Cdiscount Mobile, vous aurez 80Go d’Internet pour seulement 2€ de plus (16.99€/mois).

Les petits détails : C’est selon vos affinités, mais Prixtel propose deux éléments qui peuvent faire la différence : un forfait neutre en CO2 et un tarif flexible basé sur votre consommation data. Cdiscount Mobile, quant à lui, ouvre la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein aux pays inclus dans son forfait.