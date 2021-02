Le futur Oppo Find X3 aperçu sous Geekbench livre quelques détails techniques, le point complet

Le lancement de la série Oppo Find X3 semble imminent puisque l’un d’entre eux vient d’être aperçu dans les listes publiées des résultats de l’application Geekbench, permettant d’évaluer ses performances, mais livrant ainsi quelques détails techniques sur ses composants. En voici tous les détails.

L’annonce officielle pour la nouvelle série de smartphones Oppo Find X3 devrait être effective courant mars. Elle devrait être composée de trois modèles dont une version Pro dont plusieurs indiscrétions sont déjà sorties notamment le fait qu’il embarque le tout nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 888 et un capteur photo principal de 50 mégapixels. En outre, il devrait être accompagné d’un Find X3 Lite et d’un Find X3 qui nous intéresse aujourd’hui. En effet, ce dernier a été repéré dans les listes des résultats publiés par l’outil de mesure de performances Geekbench.

Une puce de l’an passé overclocké

La capture d’écran ainsi disponible fait écho aux résultats obtenus sous Antutu et AID64, deux autres applications de mesures montrant ainsi la confirmation de la présence du processeur Qualcomm Snapdragon 870. Rappelons que ce dernier est une déclinaison du Snapdragon 865 de l’année dernière, mais, cette fois, overclocké c’est-à-dire dont on a augmenté la fréquence d’horloge afin de proposer de meilleures performances, mais à moindre coût. Les scores publiés sous Geekbench correspondent effectivement à d’autres modèles disposant de cette puce. Attention, s’ils peuvent paraître impressionnants, il faut noter qu’il s’agit de la version 4 de Geekbench plus clémente avec les composants que la version 5 proposant des scores plus bas.

Les autres caractéristiques techniques attendues

Le Oppo Find X3 sera équipé de 8 Go de mémoire vive et sera animé par Android 11 auquel Oppo rajoutera sa surcouche ColorOS. La plateforme utilisée pour le Find X3 est ainsi assez différente de celle proposée par la version Pro alors que pour la précédente version Find X2 et Find X2 Pro, plus proche l’un de l’autre. Le Find X3 est attendu avec un écran FHD AMOLED donc une définition moindre que celle qui devrait être proposée sur le Find X3 Pro. Espérons que les deux disposeront d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ce qui devrait être le cas de la version Pro mais le doute subsiste pour la version classique.