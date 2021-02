Promo Smartphone : 3 Samsung Galaxy vraiment pas cher aujourd’hui

Si vous êtes à la recherche d’un bon plan pour acheter un Samsung Galaxy, vous êtes au bon endroit ! On a recensé 3 supers deals qu’il ne faut pas rater aujourd’hui. Pour un Samsung S21 pas cher, un Galaxy A31 à petit prix ou encore un Galaxy S20 FE en promo, lisez cet article et foncez chez le marchand conseillé.

Bon Plan : Samsung Galaxy A31 à moins de 200€

Pour un smartphone à moins de 200€, nous vous conseillons le Samsung Galaxy A31 proposé à 199€ seulement chez Cdiscount aujourd’hui. Vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 50.96€ pour ce Galaxy A31 de couleur noire. La livraison gratuite à domicile est également proposée.

Le Samsung Galaxy A31 est doté d’un écran Super Amoled de 6.4 pouces, d’une batterie de 5000 mAh et d’un quadruple capteur photo. Côté processeur, il embarque un SoC Mediatek épaulé par 4 de RAM et de 64 Go de stockage, extensible via microSD.

Pour en savoir plus, consultez la fiche du Samsung Galaxy A31.

Samsung Galaxy S20 FE à 523€ seulement

Si vous avez un budget maximal de 600€, vous allez apprécier la promotion affichée par Rakuten. Le Samsung Galaxy S20 FE profite en ce moment d’une très belle remise. Il est donc possible d’acheter le Samsung Galaxy S20 FE pour 523€ seulement. Si vous êtes membre du Club R ou si vous désirez rejoindre le club gratuitement, vous profiterez en plus de 15.72€ de remise sur votre prochain achat. De quoi acheter une jolie coque de protection pour votre nouveau téléphone.

Le Samsung Galaxy S20 FE, disponible depuis septembre dernier, reste un modèle performant et abordable, par rapport au smartphone haut de gamme du constructeur Samsung. Avec un écran Amoled de 6.5 pouces, une batterie de 4500 mAh, un SoC Snapdragon 865 et un triple capteur photo, vous ne serez pas déçus de ses performances.

Pour en savoir plus, consultez la fiche du Samsung Galaxy S20 FE.

Promo : le Samsung Galaxy S21 à moins de 700€

Le dernier bijou de technologie du constructeur Samsung, le Samsung Galaxy S21 est déjà en promotion ! Pour un Galaxy S21 pas cher, c’est chez Rakuten qu’il faut aller ! Ce smartphone en vente normalement à 909€ est proposé aujourd’hui à 680€, soit -25% de réduction immédiate. C’est chez ce marchand que vous le trouverez au meilleur prix.

Le Samsung Galaxy S21 présenté officiellement en janvier dernier, est équipé d’un écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces, d’une batterie intelligente de 4000 mAh et d’un triple capteur photo. Avec un SoC Exynos 2100, ses 8 Go de RAM et son espace de stockage de 256 Go, vous serez épatés par ses prouesses et sa fluidité d’exécution.

Pour en savoir plus, consultez la fiche du Samsung Galaxy S21.