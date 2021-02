Prolongation des promotions sur les offres BIG RED chez RED by SFR !

Si vous n’aviez pas eu le temps de profiter des offres promotionnelles sur les forfaits RED 100Go et 200Go, RED by SFR vous offre la possibilité d’y remédier tout au long de ce week-end ! En effet, l’opérateur prolonge ses offres jusqu’à ce lundi 22 février, 23h59 !

Les offres BIG RED : forfaits 200Go et 100Go à prix très réduit !

L’opérateur RED by SFR propose des offres promotionnelles sur ses forfaits BIG RED, valables uniquement en ligne. L’offre 100Go a une particularité, elle est disponible pour celles et ceux qui sont d’ores et déjà clients chez RED by SFR. Sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à prévoir.

L’offre RED 100Go est au prix de 13€/mois au lieu de 20€ ! La promotion de RED by SFR vous permet donc de bénéficier d’une réduction mensuelle de 7€ sur le forfait initial ; ce qui vous fait économiser 84€ chaque année, l’équivalent de 4 mois de forfait au tarif de base !

Le forfait RED 200Go, quant à lui, bénéficie d’une réduction de 10€/mois. Vous paierez ainsi la somme de 15€/mois au lieu de 25€, soit 120€ d’économie par an ! Là encore, c’est l’équivalent de 4 mois de forfait au tarif de base.

Les garanties proposées par les offres BIG RED

Que vous choisissiez l’un ou l’autre de ces forfaits sans engagement, vous profitez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications. Ainsi, vous pourrez appeler et envoyer des SMS et MMS depuis la France, l’Union européenne ou encore depuis les DOM sans vous limiter !

Dans le détail, les offres BIG RED c’est :

100Go d’Internet en France, 12Go utilisables à l’étranger* : 13€/mois

d’Internet en France, utilisables à l’étranger* : 200Go d’Internet en France, 15Go utilisables à l’étranger* : 15€/mois

d’Internet en France, utilisables à l’étranger* : Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*Union européenne et DOM