Bouygues Telecom : dernières heures pour profiter des promos forfaits B&You à mini prix

Il vous reste encore quelques heures pour profiter des offres promotionnelles sur les forfaits B&You de l’opérateur Bouygues Telecom ! Du petit budget au maximum de data, il y en a pour tous les goûts ! Découvrez toutes les offres dans cet article.

L’essentiel, et plus encore, à prix mini

L’opérateur Bouygues Telecom propose pour les utilisateurs ayant un petit budget son forfait B&You 5Go au prix de 4.99€/mois, à saisir avant ce soir, minuit ! Ce forfait vous offre 5Go d’Internet que vous pourrez utiliser aussi bien en France qu’à l’étranger (Europe et DOM). Vous pourrez également appeler et envoyer vos messages (SMS et MMS) comme bon vous semble depuis la Métropole, l’Europe ou encore depuis les DOM.

En résumé, l’offre B&You à 4.99€/mois c’est :

5Go d’Internet utilisables en France et depuis l’Europe et les DOM

d’Internet utilisables en France et depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Sachez que tous les forfaits B&You sont sans engagement. Vous pouvez ainsi résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez, sans frais.

Le plein de data à moins de 15€/mois

Pour les internautes ultra-connectés, Bouygues Telecom met à disposition jusqu’à ce soir, 23h59, deux forfaits B&You en promotion avec une belle enveloppe data : 100Go et 200Go ! Ces deux offres sont valables pour toute nouvelle ouverture de ligne sur le site de l’opérateur.

Pour les plus raisonnables, vous pouvez vous tourner vers le forfait B&You 100Go ! En effet, ce dernier vous permet de bénéficier des appels, SMS et MMS en illimité en plus d’une enveloppe data de 100Go en France, dont 15Go utilisables lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM. Son prix attractif s’élève à 12.99€/mois !

Dans le détail, le forfait B&You 100Go vous offre les garanties suivantes :

100Go d’Internet en France, dont 15Go depuis l’Europe et les DOM

depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Pour seulement 2€ de plus par mois, vous pouvez opter pour le forfait B&You 200Go ! Celui-ci coûte la somme de 14.99€/mois et saura parfaitement répondre aux besoins plus importants en termes de data. Il vous propose jusqu’à 200Go d’Internet pour naviguer sur la toile en France, dont 10Go dédiés à votre connexion depuis l’Europe et les DOM pour rester connecter. Ce forfait vous permet également de communiquer depuis la France et l’étranger sans jamais vous limiter !

Voici le détail du forfait B&You 200Go :