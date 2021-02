Un Samsung Galaxy S21 FE serait en préparation chez le concurrent sud-coréen

Après un succès retentissant l’année dernière, le Samsung Galaxy S20 FE devrait avoir droit à un successeur. Il viendrait ainsi rejoindre les actuels Galaxy S21 et pourrait proposer un excellent rapport qualité/prix, l’un des principaux critères de choix pour les utilisateurs.

Le smartphone Samsung Galaxy S20 Fan Edition est disponible depuis quelques mois maintenant. Modèle de milieu de gamme, il répond aux attentes à la fois en termes de performances, mais également de design. D’après le site Sammobile, il devrait être remplacé un peu plus tard dans l’année par une version Galaxy S21 Fan Edition, ou Galaxy S21 FE. Le mobile serait déjà dans les plans du constructeur sud-coréen et porterait la référence SM-G990B. Il serait proposé uniquement en version 5G alors que le Galaxy S20 FE est décliné avec de la 4G et en 5G et avec deux puces différentes.

À peine quelques détails de la fiche technique

Pour le moment, les autres détails sont encore très minces même si le site croit savoir que l’appareil embarquera 128 ou 256 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie. La question serait de savoir si le Galaxy S21 FE permettra d’étendre sa capacité de stockage interne vu que les autres de la série Galaxy S21 ne l’autorise pas. L’appareil devrait être logiquement animé par Android 11. Il pourrait être proposé en différents coloris avec du violet, pour reprendre la couleur phare de la série S21, en rose, en blanc et argent. Son lancement pourrait avoir lieu dans le courant du troisième trimestre 2021.

Une évolution du Galaxy S20 FE ?

Rappelons que l’actuel Samsung Galaxy 20 FE dispose d’un écran de 6,5 pouces Super AMOLED Infinity-O à 120 Hz animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 865 compatible 5G associé à 8 Go de mémoire vive extensible grâce à une carte micro SD. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh. Il s’appuie sur trois capteurs au dos dont deux 12 mégapixels grand-angle et ultra grand-angle accompagné d’un dernier objectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x. À l’avant, c’est un capteur de 32 mégapixels qui permet de se prendre en selfie.