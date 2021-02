Huawei P50, un lancement retardé et une faible quantité en production ?

Si le constructeur chinois Huawei suit son calendrier de présentation des smartphones, la série P50 ne devrait plus tarder. Or, il semble que la firme rencontre quelques difficultés d’approvisionnement en composants et pourrait proposer une date ultérieure pour son lancement ainsi qu’une quantité réduite d’appareils produits.

L’an passé, le Huawei P40 a été lancé le 26 mars 2020 et son successeur, le P50 a déjà fait parler de lui à travers quelques indiscrétions ainsi que sa déclinaison Pro qui pourrait avoir un écran 120 Hz, un zoom 200x et une charge rapide 66 Watts. Avec cette nouvelle série, le constructeur va tenter d’inverser la tendance sur le marché des smartphones. Le fabricant aurait ainsi subi une réduction significative de ses ventes par rapport à l’année précédente. En outre, Huawei aurait informé ses fournisseurs qu’il commanderait moins que l’an dernier prévoyant une réduction de sa production de smartphones de 60% ce qui représenterait une mise sur le marché de 70 à 80 millions d’unités en 2021 contre 189 millions en 2020.

Vers un retard ?

Il y a quelques jours, une source plutôt sérieuse publiait sur un réseau social un billet faisant état de la présentation, fin mars 2021 de trois modèles de smartphones Huawei avec le P50, le P50 Pro et le P50 Pro+. Le pronostiqueur avance même une date qui serait entre le 26 et le 28 mars. De plus, il précisait que la série P50 était prête pour une production de masse, le design du prototype ayant été validé. Or, un peu plus tard, on apprend d’une source interne à la chaîne de production de Huawei que les commandes de composants sont effectivement moins importantes que prévu. Cela laisse même envisager que le lancement pourrait être retardé et donc une mise sur le marché qui serait aussi repoussée.

Quelles caractéristiques techniques sont attendues ?

Selon plusieurs sources, les P50 Pro et P50 Pro+ embarqueront la puce Kirin 9000 installée sur l’actuel Huawei Mate 40 Pro alors que le P50 disposerait d’une version « light », le Kirin 9000E. La version Pro aurait un écran de 6,6 pouces aux bords incurvés percé pour laisser la place à un capteur frontal. Il aurait une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un zoom capable de monter à 200x et sa batterie pourrait supporter une charge rapide 66 Watts.