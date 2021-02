Xiaomi Mi 11 : Ouverture des précommandes aujourd’hui, repartez avec un Mi Robot Aspirateur AS7

D’abord annoncé en Chine fin décembre 2020, le nouveau flagship Xiaomi Mi 11 a été officialisé pour le marché français il y a quelques jours de cela. Aujourd’hui, il est possible de passer une précommande directement sur le site du fabricant. Vous pouvez ainsi profiter d’un cadeau offert pour tout achat : le Mi Robot Aspirateur AS7. En voici tous les détails.

Le Xiaomi Mi 11 disponible en précommande

Fin décembre 2020, Xiaomi levait officiellement le voile sur le Mi 11, son smartphone le plus haut de gamme à l’heure actuelle. Il devrait normalement être rapidement rejoint par le Mi 11 Pro et peut-être aussi par le Mi 11 Lite. Mais en attendant, depuis aujourd’hui 10h, il est possible de passer une précommande pour le Mi 11 et ce jusqu’au 8 mars 2021. Pour l’occasion, Xiaomi propose que pour toute précommande réalisée sur le site lancement-xiaomi.fr/fr_FR/before, l’appareil soit livré avec un cadeau et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit d’un robot aspirateur Mi AS7. Pour en profiter, il suffit de précommander le Mi 11 dans l’une des enseignes participantes et de se rendre sur le site entre le 23 février et le 8 mars 2021 inclus.

Un smartphone comme une vraie caméra de cinéma ?

Sinon, pour en revenir au smartphone lui-même, l’une des fonctionnalités les plus remarquables est sa capacité à filmer dans différentes conditions et notamment en cas de faible luminosité. L’appareil embarque un nouveau capteur de 108 mégapixels accompagné d’un capteur de 13 mégapixels ultra grand-angle de 123 degrés et d’un objectif télémacro qui s’occupe à la fois du zoom et des prises de vue en mode macro. Le Mi 11 propose plusieurs modes d’enregistrement vidéo ; Magic zoom pour créer un effet agrandissant de l’arrière-plan, Freeze Frame pour mettre en pause une partie de l’image, Parallel World qui filmer à la manière d’un kaléidoscope, Time Freeze pour marquer certains points de la séquence avec des arrêts sur image, Night Timelapse pour faire des scènes de nuit en Timelapse et Slow Shutter pour donner un arrière-plan artistique à vos portraits. En outre, on peut aussi compter sur le mode Night Mode non seulement sur le capteur principal, mais également sur celui de l’ultra grand-angle et sur le capteur frontal ce qui est assez rare étant donné que la plupart des constructeurs se contentent d’un seul objectif pour cette fonctionnalité. Le mobile est aussi capable d’enregistrer des vidéos en HDR10+ afin de tenter que concurrencer les capacités Dolby Vision de la série des iPhone 12.

Un écran incurvé sur les 4 bords compatible HDR10+ avec une luminosité de 1500 nits

Pour profiter des vidéos tournées avec le Mi 11, il est équipé d’un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en mode adaptative réglant automatiquement la fréquence selon l’application utilisée. Il supporte la norme HDR10+ sur 10 bits permettant d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs. Le constructeur annonce une luminosité de 1500 nits. La surface d’affichage mesure 6,81 pouces en diagonale et affiche une définition de 1440x3200 (WQHD+). Incurvé sur les 4 bords, il devrait proposer une prise en main aussi agréable que le Huawei P40 Pro, le seul mobile qui propose aussi cette particularité. Notez que Xiaomi a prévu des garde-fous quant aux manipulations involontaires si on touche l’écran sur les côtés afin de ne pas avoir de bugs.

Un Snapdragon 888, une recharge très rapide à 55 Watts, sans fil à 50 Watts et inversée

Le Xiaomi Mi 11 est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 associée à 8 de mémoire vive et accompagné de 128 ou 256 Go d’espace de stockage. La batterie a une capacité de 4600 mAh. Elle supporte la charge rapide filaire à 55 Watts ou sans fil à 50 Watts ce qui en fait l’un des mobiles à pouvoir se recharger sans fil le plus rapidement du marché. On peut aussi compter sur la charge inversée à l’image de la série des Samsung Galaxy S21 et des Huawei Mate 40 Pro ou P40 Pro, par exemple. Le mobile supporte le Wi-Fi 6 et même le Wi-Fi 6E. Compatible avec la norme Bluetooth 5.2, le Mi 11 peut se connecter simultanément avec deux appareils comme des enceintes ou des casques pour profiter d’un son stéréo ou de l’audio à plusieurs. Harman Kardon (filiale de Samsung) a été sollicité pour la partie audio et notamment pour la conception des haut-parleurs intégrés. Le mobile est certifié Hi-Res. Il mesure 164,3x74,6x8,06 mm pour un poids de 196 grammes. Officiellement non certifié IP68, il n’est pas étanche, tout comme son prédécesseur. Il est animé par le système Android 11 avec une surcouche logicielle MIUI 12.5.

Les conditions des précommandes

Si en Chine, le Mi 11 est proposé avec ou sans chargeur, selon le souhait de l’utilisateur, il est inclus pour le marché français ainsi que le kit mains libres, une obligation en France. Le Mi 11 est décliné en gris ou en bleu. Il est aujourd’hui proposé en précommande à partir de 749 € pour la configuration 8+128 Go avec un Mi Robot Aspirateur AS7 en cadeau. Comptez sur un prix de 799 € pour le modèle 8+256 Go, aussi avec le Mi Robot Aspirateur AS7 pour toute précommande effectuée entre le 23 février 2021 à 10h et le 8 mars 2021 23h59.