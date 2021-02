Huawei lève officiellement le voile sur le smartphone pliant Mate X2 avec deux écrans

C’est officiel, le Huawei Mate X2 vient d’être présenté en Chine. Il s’agit du nouveau téléphone portable pliant Mate X2 qui vient remplacer le Mate X datant de 2019. Le constructeur a totalement repensé l’appareil d’origine proposant un écran qui se replie vers l’intérieur plutôt que vers l’extérieur. En voici tous les détails physiques et techniques.

Le nouveau smartphone Huawei Mate X2 est le troisième appareil pliant du constructeur après le Mate X et le Mate Xs, plus abordable et sorti l’année dernière. Ainsi, le fabricant entend développer son offre sur ce segment particulièrement élitiste par rapport aux prix des mobiles. Pour le Mate X2, Huawei a totalement repensé le modèle d’origine. Ainsi, il propose une ouverture vers l’intérieur à l’image du Samsung Galaxy Z Fold 2. En outre, comme son concurrent sud-coréen, il propose un écran « secondaire » à l’extérieur. La surface d’affichage interne mesure 8 pouces lorsqu’il est totalement déployé. Il offre une définition de 2200x2480 pixels. L’écran extérieur propose une diagonale de 6,45 pouces et une définition de 1160x2700 pixels. Tous les deux profitent d’une dalle OLED et d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. À titre de comparaison, l’écran interne du Samsung Galaxy Z Fold 2 mesure 7,6 pouces et l’écran externe fait 6,2 pouces.

Du Kirin 9000 à l’intérieur et 4 capteurs photo

À l’intérieur, le Huawei Mate X2 est équipé d’un processeur Kirin 9000 aussi installé dans le Huawei Mate 40 Pro. Il est couplé à 8 Go de mémoire vive et proposé avec 256 Go ou 512 Go d’espace de stockage interne. Il embarque une batterie d’une capacité de 4500 mAh supportant la charge rapide 55 Watts. Pour les photos, le Mate X2 dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels grand-angle, un capteur de 16 mégapixels ultra grand-angle, un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique 3x et un appareil photo « Super Zoom » de 8 mégapixels avec un zoom optique 10x. La caméra installée à l’extérieur de l’appareil profite d’un capteur de 16 mégapixels.

Toujours pas de service Google mais HarmonyOS en vue

Le smartphone pliant Huawei Mate X2 ne peut pas profiter des services Google ce qui risque de limiter son attrait. Toutefois, le constructeur annonce sur son site Internet que l’appareil fonctionne sur une base Android 10 avec la surcouche logicielle EMUI 11.0. Or, lors de la présentation, le constructeur a annoncé que le Mate X2 serait le tout premier smartphone de la marque à profiter de la mise à jour avec son propre système d’exploitation HarmonyOS et ce, à partir du mois d’avril 2021.

Le Huawei Mate X2 sera disponible pour un prix de 17 999 yuans soit l’équivalent de 2295 € environ. Si vous préférez la version 512 Go, il faut prévoir un budget de 18 999 yuans, soit 2422 € environ. Le mobile est décliné en noir, blanc, bleu ou rose. Il sera disponible en Chine à partir du 25 février et, pour le moment, aucune annonce n’a été faite concernant la commercialisation hors du pays.